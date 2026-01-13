雷虎提告Cheap！律師搖頭：便宜哥有聲量後就開始飄了

娛樂中心／黃依婷報導

Cheap談論雷虎科技，被認為影射其淪為特定股東的「金融操作工具」。（圖／翻攝自Cheap臉書）

百萬網紅「Cheap」日前於一支影片中，大篇幅談論雷虎科技（8033），被認為影射其淪為特定股東的「金融操作工具」，還提及前國票創投負責人陳冠如過去的績效，事後遭雷虎科技駁斥，痛批Cheap惡意抹黑無人機國家隊成果。對此，律師林智群也狠酸「便宜哥有聲量後就開始飄了」。

雷虎科技聲明指出，公司近年積極響應政府政策，投入鉅資研發軍用商規無人機及無人艇，不僅多次通過國防部驗測，更在國內外大展秀出肌肉，技術實力有目共睹。雷虎痛批，創作者無視科技研發需要長時間投入，僅看短期股價就抹煞全體員工努力，這種論調不僅缺乏專業素養，更是對台灣國防自主產業的一大打擊。

雷虎科技駁斥Cheap言論，痛批惡意抹黑無人機國家隊成果。（圖／翻攝自Cheap臉書）

雷虎科技認為Cheap的言論已非單純評論，而是意圖影響股價。公司引用《證券交易法》第155條第1項第6款，警告相關人士意圖散布流言影響股價，已構成「操縱股價犯罪」；雷虎法務部門已經將影片內容全數截圖蒐證，將對相關責任人提出「刑事加重誹謗」以及「違反證券交易法」之告訴，並附帶民事求償。

林智群看完後也不禁感嘆，便宜哥有聲量後就開始飄了，對自己不懂的事情都要講一下，評論Cheap的SOP就是，「他不懂的，就是弊案」，現在人家公司要提告了。

