雷虎擁非紅供應鏈合作優勢 爭取無人載具軍購訂單

（中央社記者潘智義台北5日電）針對軍備局無人機5項標案及其他軍購案，雷虎科技總經理蘇聖傑今天表示，除自家技術，雷虎與以色列、美國、法國夥伴合作，擁有非紅供應鏈優勢，有信心爭取各類型訂單。

總統賴清德在2024年5月20日就職演說時推出5大信賴產業政策，包括軍工產業、半導體產業、AI產業、安控產業、次世代通訊產業，軍工產業中的無人載具受到市場矚目。

雷虎科技今天舉行線上法人說明會，蘇聖傑指出，雷虎與以色列、美國、法國夥伴合作，擁有非紅供應鏈的合作優勢。其中，通訊及GPS模組由雷虎在台灣製造，並與國際大廠技術合作；電池模組、飛控模組為雷虎在台製造，但馬達AE等級在美國製造；控制器、馬達和速控模組、引擎動力模組均為雷虎在台製造；鏡頭模組除雷虎台製之外，另與國際大廠技術合作。

蘇聖傑說明，軍備局5款無人機標案，釋出4萬8750架、約新台幣500億元採購案，且國防部預計釋出1350艘無人艇訂單，規模上看百億至數百億元。

他指出，軍備局2026年、2027年5款機型無人機標案，2026年預計採購1萬1190架、2027年3萬7560架，兩年合計採購4萬8750架，合計金額約460億元。

5款機型當中，沉浸式無人機導控距離6公里以上，2026年採購7500架、2027年採購2萬6500架；投彈式無人機導控距離90公里以上，2026年採購980架、2027年3060架；中程自殺式無人機導控距離90公里以上，2026年採購980架、2027年3060架；小型自殺式無人機導控距離30公里以上，2026年採購1340架、2027年4520架；濱海監偵型無人機導控距離100公里以上，2026年採購350架、2027年360架。

蘇聖傑說，除台灣的無人機國防部軍購案，還有無人艇等無人載具標案，「無人載具產業發展統籌型計畫」達5萬台，預計在114年至119年投入逾442億元。另外，美國戰爭部宣布2年採購10億美元一次性的第一視角自殺無人機（FPV）。

雷虎在法說會中也說明其產能實力，無人艇產製能量每年約250至500艘；雷虎自製的微型馬達及中型馬達，每月分別為2萬顆至4萬顆、2000顆；中大型尺寸引擎為雷虎台灣自製，每月250顆至500顆，屬中型固定翼無人機與中型直升機；至於Rotax912引擎為奧地利製，國際供應鏈與漢翔合作。

在雷虎無人艇製造方面，除鋁合金船體自行切割、焊接與組裝外，蘇聖傑以SEASHARK 800為例，發動機美國製造，400匹馬力、10汽缸引擎，最高速度50節以上，可載人也可採無人操作模式；通訊系統英國製造，通訊距離達60公里以上；衛星系統為英國OneWeb低軌衛星，由中華電信與雷虎共同合作。（編輯：張良知）1141205