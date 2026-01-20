雷虎正式提告網紅Cheap求償1億元 希望追出幕後「乾爹」





上市公司雷虎科技日前發布重訊，針對YouTuber「Cheap」在影片中影射公司為特定股東「套利工具」、涉及利益輸送等說法，嚴正澄清並予以駁斥，並表示將循法律途徑提出告訴。雷虎科技也於昨天（19日）正式對Cheap提起刑事告訴，並求償新台幣1億元。雷虎董事長陳冠如表示，希望能藉此查出該則影片的贊助商到底是何方神聖。

為了樂天集團製作影片 內容卻影射雷虎涉不法

Cheap日前發布影片《樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆》中，於09:15至12:37段落以評論方式描述雷虎公司，並以「富爸爸變窮酸吱」、「先個人買、再叫公司接盤」等說法，影射雷虎的經營模式涉及不當金融操作。且該影片於1月9日上架時，曾在說明欄位中寫道「本集有乾爹贊助」，不過隨著說明欄位貼上Cheap委託重和國際法律事務所的律師聲明函後，這句文字目前已經消失。

雷虎求償1億元 判找到Cheap「乾爹」

雷虎科技12日晚間發布重訊，針對Cheap在影片中影射公司為特定股東「套利工具」、涉及利益輸送等說法，嚴正澄清並予以駁斥，並表示將循法律途徑提出告訴。據《鏡週刊》報導，雷虎昨天已委託天衡國際法律事務所李秉錡律師發出正式聲明，針對Cheap（鄭才暐）散布不實訊息、混淆公司與他公司之情事，已提起刑事告訴（含違反證交法等罪嫌）並求償新台幣1億元。

雷虎董事長陳冠如表示，此舉是為了嚇阻假新聞氾濫，讓所有自媒體了解「影響力越大，責任越大」，籲請大眾重視資訊查證。同時希望能藉此釐清影片背後的贊助廠商究竟是誰、及其意圖為何。

Cheap則在13日下午於臉書發文表示已委任律師處理，強調相關內容屬可受公評的公共事務，「我會積極應訴，法院見」。（責任編輯：呂品逸）

