雷虎正式提告Cheap 求償1億盼揪出背後「乾爹」

雷虎科技12日發布重訊指出，YouTube頻道「Cheap」近日發布之影片，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射雷虎科技淪為特定股東之金融操作工具，並否定公司在無人機（UAV）領域之耕耘成果。此舉已嚴重損害公司之商譽及股東權益，將對相關責任人提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，並附帶民事求償。而Cheap則回應「我會積極應訴，法院見」。對此，雷虎於19日提起刑事告訴，並求償新台幣1億元。

根據《鏡週刊》報導，Cheap影片上架之初，在影片說明欄位中，有一句「本集有乾爹贊助」，不過隨著創作者將說明欄位貼上Cheap委託重和國際法律事務所的律師聲明函後，「本集有乾爹贊助」這句字也已經消失，也引發業內人士的關注。

雷虎表示，為維護廣大股東權益及公司聲譽，已於委託天衡國際法律事務所李秉錡律師發出正式聲明，針對YouTuber鄭才暐（CHEAP）散布不實訊息、混淆公司與他公司之情事，已提起刑事告訴（含違反證交法等罪嫌）並求償新臺幣1億元。

針對此次提告，陳冠如強調，委託專業律師提起刑事告訴（含違反證交法等罪嫌）並求償1億元，此舉並非報復，而是為了嚇阻假新聞氾濫，讓所有自媒體了解「影響力越大，責任越大」，同時籲請大眾重視資訊查證，讓台灣的網路環境更健康，那將是最大的正向影響。

雷虎希望能釐清影片背後的贊助廠商究竟是誰？是否有其他意圖？有助於釐清來龍去脈，更期盼此事能儘快落幕，讓雷虎能專注於產品研發與市場布局。

