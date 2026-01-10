雷虎無人機獲美軍少量購買！命名源自董事長打遊戲 揭開美台兩軍標案差異

俄烏戰爭後，無人機成了世界各國的顯學，台灣方面同樣在大力發展，繼先前國防部開出的軍用商規結案後，國防部軍備局在2025年11月27日舉行無人機徵商說明會，預計在2026至2027年採購五型無人機共4萬8750架，總金額達500億元。在這情況下，國內廠商都積極「備戰」期望能得標。



在國內的無人機廠商中，雷虎科技是少數的上市公司之一，董事長陳冠如更是從金融業一頭栽進軍工產業，由於自身就喜歡模型、玩具，雷虎科技所做的無人載具產品，其實也都來自於電玩遊戲的發想。陳冠如指出，雷虎競爭美軍無人機的overkill系列，靈感就來自於SEGA的遊戲。



除了台灣國內市場之外，現在雷虎其實也在積極打入美國市場，而相較於國防部，美國戰爭部其實在開出的需求上有明顯差異。陳冠如指出，美國的方式跟台灣不一樣，美國會先講資訊需求書（ RFI、Request for Information），之後廠商要把產能、機型、是否為非紅供應鏈等資訊寫入告知，再由美國去選廠商，這是初步的書審，台灣方面則是歡迎大家都來報名。

陳冠如：台灣 「非紅供應鏈」缺乏官方認證單位

此外，陳冠如也指出，台灣現在很常在講「非紅供應鏈」，但現在卻沒有一個真正官方的認證的單位，而美國則是有「藍色無人機清單」（Blue UAS Cleared List），是由美國戰爭部所屬的「國防創新小組（DIU）」進行認證。



事實上，雷虎現在不僅已經取得美國軍用藍色認證無人機清單資格，並獲得美軍少量採購，接下來也將參與美國戰爭部的無人機競賽標案，力拚加入美軍體系，另一方面仍持續深耕台灣政府訂單，投入競爭國軍甲、乙、丙、丁、戊5款軍用商規無人機標案。



由於2023年國防部第一次開出軍用商規無人機標案，儘管雷虎落馬，但陳冠如說，那時候是由經濟部邀請廠商，這樣至少比較正確，或許會對一些業者不公平，但問題是對方就是看到本身就有投入的廠商，是本來就在這領域發展的業者，而非沒有任何資歷就突然蹦出來，只要制度定出來就不太會有閒言閒語。



至於無人船領域，自去年參與中科院無人船性能展示後，雷虎也針對無人船進行性能研改，並穩健朝量產目標前進，目前已在嘉義大埔美工業區，興建面積7千坪生產組裝中心和測試場域，將生產無人機和無人艇。



陳冠如透露，他們現在的規模最快可以一星期製造一艘，他們自從中科院性能展示中出現技術意外後，他們花了很多的心力在改善通訊技術，現在無人艇已經能實現1控6艘的群蜂群攻遙控能力；目前也仍持續與中華電信合作，改善透過衛星進行遙導控無人艇的通訊能力，並已和仁寶開發出三種通訊合一方式的接收裝備。



