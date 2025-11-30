雷虎無人艇蜂群作戰能力大躍進

▲雷虎科技的海鯊SeaShark 680無人艇，單一導控站成功群控6艘無人快艇，蜂群作戰能力大躍進！（圖／雷虎提供）

[NOWnews今日新聞] 雷虎科技（8033）於上週五（11月28日）在屏東大鵬灣國家帆船訓練基地，創下台灣無人艇發展的新里程碑：由單一導控站成功同時操控6艘6米級的海鯊號自殺式無人艇（USV）。這項實際測試充分展現了雷虎研發的先進無人艇控制與AI系統，並順利完成多種戰術編隊與秒級動態變陣。

測試亮點有三大項。第一是通訊穩定性：搭載英國DTC軍規抗干擾跳頻系統，在電磁干擾環境下，鏈路穩定度仍達到 100%；第二匿蹤設計：採用低雷達截面積（RCS）匿蹤船身設計，大幅降低被敵方探測的機率；第三群控能力：成功即時切換雁行、閃電、一字橫陣等複雜編隊。在模擬遭遇敵艦時，6艘USV能於數秒內依指令完成分散或集中的動態變陣。

廣告 廣告

雷虎科技強調，「海鯊號 SeaShark 680」無人艇具備精密的感測器、強大的群游控制技術，以及穩定可靠的通訊網絡，能夠進行即時資訊交換與動態調整。

雷虎科技指出，「Seashark 680」是台海不對稱作戰中最強大的「蜂群作戰」利器。本次6艇同時群游成功，證明台灣已擁有無人艇蜂群作戰能力。Seashark系列USV將成為守護台海最鋒利的不對稱載具武器。

展望未來，雷虎將加速爭取與中科院及國防部各軍種進行合作測試，以滿足實際作戰需求。雷虎的旗艦 USV「Seashark 800」已於今年6月在中科院蘇澳外海比武大賽中展現優異的綜合性能。

目前國防部已啟動總額300億元、1350艘軍用無人艇採購案。雷虎憑藉其高國產化率、已完成軍規驗證與量產準備等優勢，將盡最大努力參與2026年國防標案，協助國軍打造海上不對稱戰力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

雷虎轉型做無人機10年有成 陳冠如：國防靠朋友不如靠自己

政府砸442億推無人載具產業國家隊 雷虎漲停、台船等軍工股強漲

賴總統國慶演講提「台灣之盾」 軍工概念股開趴！雷虎一度衝逾9%