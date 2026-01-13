雷虎發重訊喊告 Cheap回嗆「法院見」：不是發律師函就能叫人閉嘴

網紅Cheap近日發布影片「樂天集團怎麼了？樂天桃猿被窮養的真相」，內容涉影射雷虎科技為特定股東的「金融操作工具」，讓雷虎在12日晚間發重訊，已蒐證將提告加重誹謗及違反證交法。而Cheap今（13）日發布律師聲明函，表示將積極應訴，「不是發律師函就能叫人閉嘴，法院見。」

Cheap在社群發文表示，已正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和律師處理。影片提到的增資、併購、績效，全部都是公開財報、新聞報導與法院判決，營運狀況本來就是可受公評的公共事務。

Cheap強調，「不是發律師函就能叫人閉嘴。我會積極應訴，法院見。」

而昨日雷虎重訊公告表示，Cheap近日發布影片，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射本公司淪為特定股東之金融操作工具，並否定本公司在無人機（UAV）領域之耕耘成果，已嚴重損害本公司之商譽及股東權益。公司法務部門已完成蒐證，將對Cheap提出刑事加重誹謗及違反證券交易法告訴。

責任編輯／洪季謙

