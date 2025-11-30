雷虎研究反制大疆無人機

日前傳出國防部未來採購無人機將須具備「接管」系統，因中國製大疆空拍無人機（如圖）在台灣市占率高，成為業界關注的焦點。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

國防部未來採購無人機將須具備「接管」系統成為話題，本土無人機廠商雷虎科技表示，已與先進無人機國家技術合作，研究無人機反制方式，而中國大陸的大疆創新為全球主要的商用無人機製造商，其技術特性長期受到業界深入研究。

為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，總統賴清德十一月二十六日宣布，預計未來八年，共投入新台幣一兆二千五百億元經費。國防部長顧立雄指出，將在二０二六至二０三三年間藉此預算強化關鍵戰力，並聚焦空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠程精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益共七大目標，其中，「空中重層攔截網」備受關注。

根據研調機構數據顯示，目前中國大陸的大疆在全球消費型無人機市場，取得超過七成的市場占有率；美國國防部二０二年將大疆列入「中國軍事企業」清單，認定大疆為軍民融合企業，支持中國人民解放軍的現代化目標。

國內無人機業者雷虎科技表示，因競爭不過大疆的成本優勢，加上俄烏戰爭讓無人機嶄露頭角，成為以小搏大「不對稱作戰」應用的實戰場域，雷虎現階段就是在政府政策支持下，主攻軍工市場，轉型到研發中大型無人機。

雷虎強調，除強力參加國軍及美國軍用無人機市場及標案，並取得美國Blue UAS無人機認證；此外，雷虎無人機長期投入商用與公共安全無人機市場應用，並嚴格執行符合政府去除紅色供應鏈政策，產品涵蓋巡檢、物流、建設、消防、警政、救災等多元場景。

雷虎指出，上述領域的高度需求，顯示出公共安全、基礎建設巡檢與產業應用市場具備極大的成長潛力，也已成為全球無人機產業的重要發展趨勢之一。