雷虎科技再發重訊！痛斥「Cheap刻意一錯再錯」：依法究責到底 求償1億

財經中心／王文承報導

雷虎科技（8033）與百萬網紅Cheap（鄭才暐）之間的爭議持續延燒。Cheap日前發布一支分析樂天集團經營狀況的影片，內容疑似影射雷虎科技為特定股東進行「金融操作」。對此，雷虎科技於昨（20）日晚間9時許發布重大訊息嚴正駁斥，直指相關內容涉及不實報導。雷虎科技表示，鄭才暐刻意「一錯再錯」的辯稱，更凸顯其傳遞假訊息的行為，已正式委任律師，擬向台北地方法院提起刑事告訴，並同步提出民事求償，金額高達新台幣1億元，以捍衛公司名譽與股東權益，並強調將依法究責到底。

廣告 廣告

雷虎科技再發重訊 痛斥Cheap刻意一錯再錯：依法究責到底



雷虎科技協理卓宜儒代表公司發布重訊，指鄭才暐於1月9日發布影片內容不實，並提及鄭才暐經營YouTube頻道約7年，過往頻道主要講述交通及歷史議題，具有高度影響力，深知查證真相，確認所屬內容是否屬實，是身為媒體人應盡的義務，尤其在講述其陌生之金融領域，更應加強深入查證，而其竟為賺取贊助費，似配合有心人士共謀打擊雷虎科技名譽及股價，發布「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱」不實影片。

雷虎科技指出，鄭才暐影片當中刻意傳遞與雷虎科技有關之假消息，且鄭才暐將「雷虎科技」與「雷虎生技股份有限公司」兩家不同公司，及其所發行之不同股票，刻意混淆，錯誤建構所謂「先以陳冠如個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」之不法想像。此種張冠李戴之敘事方式，將個人、公司、投資標的及股價表現交錯拼湊，使民眾誤以為本公司之股價上漲，係源於特定人透過不當手段拉抬，不但詆毀雷虎科技名譽，更誘使股東或潛在投資人誤信本公司股價係經他人不法炒作才走高，進而影響雷虎科技股價。

雷虎科技表示，雖鄭才暐事後辯稱其係「口誤」改稱陳冠如是先購買雷虎生技股票，非雷虎科技股票云云，但陳冠如是以雷虎科技法人代表人身分擔任雷虎生技董事長，事實上根本沒有以個人名義投資雷虎生技，鄭才暐刻意一錯再錯之辯稱，更顯其傳遞假訊息之動機明確。

雷虎科技指出，鄭才暐為取信民眾，在影片下方援引與前揭假消息毫無關係之網路資訊，將假消息包裝為善意評論，混淆民眾之認知，以掩飾其影響股價之動機，虛構自己免責之防火牆，雷虎科技捍衛名譽，保護廣大股東之權益，嚇阻不肖人士起而效之，已委由天衡國際法律事務所李秉錡律師對鄭才暐提出違反證券交易法等相關刑事告訴，並求償新臺幣1億元。

更多三立新聞網報導

好市多這款「斷貨王」悄悄回歸 她驚見秒搬兩盒！眾人傻眼：快被搶光了

大咖資金流向曝光！專家揭億萬富豪進場「這4檔」股票 它成布局首選

18歲月入60萬！正妹幾年後慘跌谷底 親吐暗黑教訓：存不到錢還賠健康

別被招牌騙了！薑母鴨主角非黑即白？農業部揭驚人真相：它才是餐桌靈魂

