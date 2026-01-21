雷虎科技再發重訊！痛斥「Cheap刻意一錯再錯」損公司股價名譽 提告求償1億

雷虎科技發重訊，對Cheap提告並求償1億元（翻攝自Cheap臉書）

雷虎科技（8033）槓上百萬網紅Cheap（鄭才暐）！繼Cheap昨（20日）發布律師聲明，批評雷虎科技相關指控是此地無銀三百兩，強調無懼對方高額求償及濫訴後，雷虎科技昨晚再發重訊，指控Cheap影片講述其陌生的金融領域，疑似為賺取贊助配合有心人士打擊公司名譽及股價，事後卻辯稱「口誤」，刻意一錯再錯包裝假訊息，掩飾其影響股價的動機，故委由律師對Cheap提出違反《證交法》等相關刑事告訴，並求償1億元。

廣告 廣告

雷虎科技重訊聲明表示，Cheap經營YouTube頻道約7年，過往頻道主要講述交通及歷史議題，具有高度影響力，深知查知真相，確認所述內容是否屬實，是其身為媒體人應盡之義務，尤其在講述其陌生的金融領域，更應加強深入查證，但他竟為賺取贊助費，似配合有心人士共謀打擊本公司名譽及股價，於2026年1月9日在YouTube上傳「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱」之影片。

雷虎科技指控，該揭影片全長12分37秒，在最後50秒左右，Cheap刻意傳遞與本公司有關的假消息，將本公司與「雷虎生技股份有限公司」兩家不同公司，及其所發行之不同股票刻意混淆，錯誤建構所謂「先以陳冠如個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」之不法想像。此種張冠李戴之敘事方式，將個人、公司、投資標的及股價表現交錯拼湊，使民眾誤以為本公司之股價上漲，是源於特定人透過不當手段拉抬，不但詆毀本公司名譽，更誘使股東或潛在投資人誤信本公司股價是經他人不法炒作才走高，進而影響本公司股價。

即便Cheap事後辯稱其係「口誤」，改稱陳冠如是先購買雷虎生技股票，非本公司股票云云，然陳冠如是以雷虎科技法人代表人身分擔任雷虎生技董事長，事實上根本沒有以個人名義投資雷虎生技，Cheap刻意一錯再錯的辯稱，更顯其傳遞假訊息之動機明確。

雷虎科技稱Cheap為取信民眾，在影片下方援引與前揭假消息毫無關的網路資訊，將假消息包裝為善意評論，混淆民眾認知，以掩飾其影響股價之動機，虛構自己免責之防火牆，但本公司為捍衛名譽，保護廣大股東權益，嚇阻不肖人士起而效之，已委由天衡國際法律事務所李秉錡律師對Cheap提出違反《證交法》等相關刑事告訴，並求償1億元。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

雷虎控「操縱股價」提告求償1億 Cheap嗆此地無銀三百兩：不因高額求償及濫訴退縮

泰國嫩妹大方認「雙夫戀」同居雙胞胎 公開3人房事：會彈性調整

做報告抓到男友劈腿！ 女大生分手被嗆「可悲台女」還傻傻盼渣男回頭