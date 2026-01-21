雷虎科技出動名律師！刑事、民事雙出擊求償1億

Cheap與雷虎科技戰火持續延燒。（圖／翻攝自Cheap臉書）





雷虎科技日前對網紅Cheap提告，21日傳出委任有相關經歷的資深律師李秉錡，正式以刑事違反證交法及民事損害賠償訴訟向Cheap提起告訴，並求償1億元。

雷虎控Cheap傳播不實訊息 正式提告

雷虎科技近日對網紅Cheap提出控訴，指其於2026年1月9日在YouTube上傳影片「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」，涉嫌傳遞不實訊息。雷虎科技指出，Cheap為賺取贊助費疑似與他人共謀，將本公司與雷虎生技混淆，錯誤宣稱「先以陳冠如個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」，誤導民眾認為公司股價受不法操作，損害公司名譽並可能影響股東判斷。

雷虎科技火力全開 祭出金牌律師

即便Cheap事後辯稱是「口誤」，改稱陳冠如先購買雷虎生技股票，但事實上陳冠如以雷虎科技法人代表身份擔任雷虎生技董事長，並未以個人名義投資。雷虎科技認為，Cheap刻意引用無關資訊混淆視聽，意圖掩飾影響股價的動機。為捍衛公司名譽及保護股東權益，雷虎科技已委由天衡國際法律事務所李秉錡律師提出刑事告訴，並求償1億元。

李秉錡律師畢業於司法官51期，曾任新北地檢署檢察官逾十年，期間偵辦多起金融犯罪案件，包括非法集資、內線交易及股價操控等，並起訴前新光人壽董事長吳東進、前台中商銀董事長王貴鋒背信案。曾受法務部選送赴義大利及荷蘭研習國際檢察實務，2022年派駐金管會擔任駐會檢察官，精通金融犯罪、洗錢防制與新興科技詐欺議題，辦案經驗豐富。



