雷虎科技告Cheap！他酸「恭喜超越館長」：成為網紅界老大

娛樂中心／綜合報導

Cheap遭雷虎科技駁斥，痛批惡意抹黑。（圖／資料照）

百萬網紅「Cheap」日前於一支影片中，大篇幅談論雷虎科技（8033），被認為影射其淪為特定股東的「金融操作工具」，還提及前國票創投負責人陳冠如過去的績效，事後遭雷虎科技駁斥，痛批Cheap惡意抹黑無人機國家隊成果。前民眾黨中央委員張益贍對此狠酸「恭喜Cheap超越館長，成為網紅界『老大』」。

張益贍發文，開頭就引述國民黨立委傅崐萁先前言論「沒背個兩三條，不會大尾啦」，來諷刺「恭喜Cheap超越館長，成為網紅界『老大』」，他也用4點解釋原因，首先就是雷虎公司引用《證券交易法》第155條第1項第6款，警告相關人士意圖散布流言影響股價，已構成「操縱股價犯罪」。

雷虎科技認為Cheap的言論已非單純評論，而是意圖影響股價。（圖／翻攝自Cheap臉書）

張益贍也提到，依據《證交法》第171條，處3年以上10年以下有期徒刑，第三，館長被起訴的是「恐嚇危害安全」是刑法第305條，可處2年以下有期徒刑、拘役或罰金，與如今對比，Cheap若被起訴，將超越館長，成為「網紅界的老大」。

據了解，雷虎科技認為Cheap的言論已非單純評論，而是意圖影響股價。公司引用《證券交易法》第155條第1項第6款，警告相關人士意圖散布流言影響股價，已構成「操縱股價犯罪」；雷虎法務部門已經將影片內容全數截圖蒐證，將對相關責任人提出「刑事加重誹謗」以及「違反證券交易法」之告訴，並附帶民事求償。

