雷虎科技喊告Cheap！ 486先生曝惹大麻煩：沒死也半條命

針對Cheap近日釋出的影片，雷虎科技昨大動作澄清，並將對Cheap提刑事加重誹謗及違反證券交易法的重罪告訴。（翻攝自Cheap臉書）

網紅Cheap近日在YouTube頻道釋出新影片，內容後半段提及無人機大廠雷虎科技「掛了幾十年」「連虧多年」等等，甚至還影射雷虎是特定股東的金融操作工具。對此，雷虎科技昨（12）日大動作澄清，並將對Cheap提刑事加重誹謗及違反證券交易法的重罪告訴。網紅「486先生」陳延昶今（13）日po文，認為Cheap這次真的惹下大麻煩，「這下沒死也半條命！」

雷虎科技打算Cheap提告消息曝光後，引發各界熱議。陳延昶今於臉書po文，指這回Cheap「沒死也半條命！」除非Cheap能清楚舉證其發言是有所本、有可靠的消息來源，否則面對刑事、民事的雙重夾擊，只要有一條敗訴，面對市值數十億的上市公司，那種以億為單位的民事鉅額賠償金，恐怕會讓Cheap這輩子就此完蛋。更別說證券交易法這一條是3年以上10年以下的刑責，「一旦坐牢，他這輩子就毀了。」

陳延昶強調，雖然官司輸贏未定，但這場仗肯定會有幾個100%出現的情況，像是Cheap必須花大錢找頂尖律師，接下來是驚人的精神壓力，這種地獄級的官司絕對不是半年一年能結束的。每天面對可能破產、坐牢的陰影，吃不好睡不著，這種壓力足以讓Cheap崩潰。

陳延昶也認為，雷虎絕對會告到底，而且會請最強的法務團隊。因雷虎是軍用商規無人機國家隊，這支影片不僅影響股價，更會動搖政府信任、國防部標案甚至是國外技術合作的誠信。「所以屁股想也知道，這已經升級到國家戰略產業的層次，為了向政府與合作夥伴自清，雷虎絕對會火力全開。換做是我，絕對會開幹到底！」

最後，陳延昶提醒大家，法院在審理這類案件時，會看一個人的影響力。Cheap是百萬網紅，在法律上被認為擁有比一般人更高的媒體權力。法官對其查證義務要求會非常嚴格。如果只是聽聽網路傳言就拍片，這在法律上會被視為重大過失。「以他人為師，大哥這篇文章寫到這裡，也要給大家幾個忠告：在網路上發言一定要小心謹慎。」另外，陳延昶補充表示，「一個人這一生一定要認識三師：醫師、律師跟會計師。」

