雷虎科技提告證交法 Cheap親上火線：法院見





網紅Cheap近日發影片探討樂天集團及資金運作議題，卻在後段點名雷虎科技，質疑公司長期虧損與資金操作，暗指恐淪為特定股東的套利工具，引發關注。雷虎科技12日隨即發布重大訊息嚴正澄清，強調指控並非事實，已對該內容造成股東權益與公司名譽損害，將循刑事加重誹謗與證券交易法相關規定追究法律責任，表態不排除提出告訴。對此，Cheap親上火線回應了！

面對雷虎強硬回應，Cheap同日亦於社群平台反擊，他宣布正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和律師處理後續事宜。他強調，影片中涉及的增資、併購與營運績效分析，均引用自公開財報、新聞報導及法院判決，屬公共議題與合理評論範疇，不可能因律師函就被迫噤聲，並表明「會積極應訴，法院見」。

律師進一步發表正式聲明指出，影片主軸係分析樂天桃猿球團資源與背後可能的財務連動，相關提及國票金控、耐斯集團及雷虎相關公司內容，皆有公開資訊佐證，並屬社會大眾可受公評的公共事務。聲明並指，公開發行公司本應承受較高程度公共檢視，若因評論不符企業期待即動用司法手段，恐造成寒蟬效應，影響言論自由。

Cheap律師函全文

本律師聲明受本所當事人鄭才暐（網路名稱：cheap）先生生委任意旨辦理，聲明如次：

一、鄭才暐（cheap）先生於Youtube影音平台製作及上傳「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱」之影片，内容著重於解析樂天桃猿棒球隊近期所設涉之球隊資源及資金缺乏可能涉及之原因，內容雖有提及國票金控、耐斯集團、雷虎生技公司等公司或集團，惟主要之重點係解釋樂天網路銀行之大股東國票金控內部所涉之經營爭議導致獲利不佳，可能進一步影響樂天桃猿棒球隊球團之資源分配，相關之內容均為公開資訊且有經過合理之查證。

二、其中影片中有關國票金控以票券子公司特别盈餘公積上繳作為增資之資金來源等敘述，已有包含公開法說會之相關公開資訊、新聞報導等資料可供參考，至於大股東是否出資之合理性，應是由觀眾自行評估;另影片有關國票金控併購大都會人壽及安泰銀，遭大股東耐斯集團之反對，導致併購失敗或涉及相關法律之爭議等敘述，均為已發生之事實，且亦有相關公開資訊、新聞報導、法院判決等資料可供参考，鄭才暐（cheap）先生是依已公開之資料整理並以淺顯易懂之方式呈現於眾;另影片中提及國票創投董事長陳冠如績效不佳等情，有大量新聞媒體報導及財報務報表可供查詢，至於陳冠如或國票創投對於投資雷虎生技公司股票之合理性，更有公開市場之股價及交易數據資料可供查閱，國票創投以此類方式進行投資是否符合創投公司之核心價值更屬觀眾可自行評價。末則，影片內容提及雷虎科技公司部分，僅單純說明雷虎科技公司之軍工題材帶動雷虎生技公司股價上漲，影片內從未對於雷虎科技公司有任何負面之評論。

況且，國票金控、耐斯集團（包含旗下公司）、雷虎生技公司均為公開發行公司，而公開發行之公司因資金較一般非公開發行公司取得快速，任何股市投資人均得輕易於公開市場中取得股票投資公司，為保障證券市場中之投資人獲得充分、正確、即時之決策資訊，減少不同市場參與者間之資訊落差，使投資人得以做成適當投資決策，同時為市場免於資訊不對稱產生操縱、詐欺及內線交易等不法行為，故公開發行公司就涉及有關投資決策之事項、財務狀況等營運資訊應由社會大眾加以檢視，且其相關名譽權應有較高程度之退讓，公司之營運及決策則既為公眾矚目之焦點，更為民眾所欲知悉與公眾利益密切相關之公共事務，影片內所述之內容當然屬可受公評之事項，與公共利益有高度關聯甚明。更何況，鄭才暐（cheap）先生於製作影片時均有透過大量之公開資訊進行查證，所陳述之內容均有所本，並為合理之評論，與刑法妨害名譽之構成要件有所不符，更與證券交易法第155條第1項第6款散布流言罪之構成要件有所杆格。

四、以上，敬請影片內所提及之公司（或集圈），莫因影片內相關論述不符合公司（或集團）之期待，即動輒以司法資源恫嚇自媒體發布影片之内容，如公司（或集團）仍是堅持訴諸司法提出告訴，鄭才暐（cheap）先生對於公司（或集團）雖表示尊重，惟鄭才暐（cheap）先生必定積極應訴，將相關查證之資料逐一提交予司法機關，以捍衛言論自由及自身之清白。

五、爱代聲明如上。

宋重和律師

（封面圖／翻攝《Cheap》粉專）

