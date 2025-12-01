雷虎科技操控6艘無人艇蜂群作戰 完成實戰海上測試

雷虎科技在大鵬灣進行6艘海鯊號無人艇雁行及蜂群測試成功。雷虎科技提供



雷虎科技於11月28日在屏東大鵬灣國家帆船訓練基地，由單一導控站成功同時操控6艘6米級的海鯊號自殺式無人艇（USV）「海鯊號SeaShark 680」，順利完成多種戰術編隊與秒級動態變陣，被認為是創下台灣無人艇發展的新里程碑。

雷虎科技透過新聞稿指出，這次測試搭載英國DTC軍規抗干擾跳頻系統，在電磁干擾環境下，鏈路穩定度仍達到 100%；採用低雷達截面積（RCS）匿蹤船身設計，大幅降低被敵方探測的機率，具有「通訊穩定性」與「匿蹤設計」。

就群控能力部分，「海鯊號SeaShark 680」強大的群游控制技術與精密的感測器，已能成功即時切換雁行、閃電、一字橫陣等複雜編隊，在模擬遭遇敵艦時，6艘USV能於數秒內依指令完成分散或集中的動態變陣。

雷虎科技指出，「海鯊號Seashark 680」是台海不對稱作戰中最強大的「蜂群作戰」利器。本次6艇同時群游成功，證明台灣已擁有世界級的無人艇蜂群作戰能力，Seashark系列USV將成為守護台海最鋒利的不對稱載具武器。

雷虎科技表示，將加速爭取與中科院及國防部各軍種進行合作測試，以滿足實際作戰需求，尤其「海鯊號Seashark 680」已於今（2025）年6月在中科院蘇澳外海比武大賽中展現優異的綜合性能，深受各單位肯定。

目前國防部已啟動總額300億元、1350艘軍用無人艇採購案。雷虎科技期待可以憑藉其高國產化率、已完成軍規驗證與量產準備等優勢，將盡最大努力取得2026年國防標案，協助國軍打造最強海上不對稱戰力。

