雷虎科技敬軍慰問 感謝陸戰隊捍衛國家

雷虎科技股份有限公司今（3）日由董事長陳冠如擔任敬軍團團長，在新北市軍人服務站站長吳遠里陪同下，前往海軍陸戰隊指揮部敬軍慰問，感謝陸戰隊官兵長年堅守崗位、執行戰備任務，以實際行動捍衛國防安全。

過程中，敬軍團代表社會大眾致贈慰問金，向官兵表達誠摯的謝忱與鼓勵，陳冠如也肯定新北市軍人服務站搭起軍民之間的重要橋梁，傳遞社會各界對於國軍官兵的支持與關愛。為感謝敬軍團的溫暖支持，陸指部亦回贈紀念品，表示將把工商界及社會各界的鼓勵，化為提升戰訓實力的強大動能，持續堅守崗位、戮力戰備，捍衛國家安全，不負國人所託。

陳冠如表示，此行能親眼見證海軍官兵辛勞，尤其對於官兵扎實訓練成果深感敬佩；並指出，近年中共灰色地帶襲擾日益頻繁，官兵除投入戰備演訓、守護國家安全外，在各類重大災害發生時亦能第一時間投入救援，守護民眾生命財產安全，深獲國人肯定、敬佩。

陳冠如強調，在官兵戮力戰備演訓、捍衛國家安全的同時，雷虎科技股份有限公司將持續匯集民間力量支持國軍，成為部隊溫暖而堅實的後盾，用實際的行動表達對國軍的支持。

雷虎科技股份有限公司企業敬軍慰問海軍陸戰隊指揮部，感謝官兵戮力訓練。（新北市軍人服務站提供）