雷虎科技春節敬軍 感謝守護家園辛勞

記者謝沛宸／綜合報導

為關懷國軍官兵辛勞，雷虎科技股份有限公司敬軍團昨日前往憲兵特勤隊及憲兵訓練中心等單位辦理春節敬軍慰問，並代表社會各界感謝官兵擔負保家衛國的重任。

敬軍團團長、雷虎科技董事長陳冠如一行，上午抵達憲兵特勤隊及憲兵訓練中心後，首先聽取單位簡報，並參觀憲兵反恐制變的戰力展示，讓敬軍團近距離感受憲兵特勤隊平日的精實訓練，了解隊員皆具備在惡劣環境執行任務的能力，最後致贈慰問金慰勉官兵捍衛家園的辛勞。

廣告 廣告

陳冠如表示，春節即將到來，除了要預祝國軍官兵年節愉快，也要代表社會各界感謝各位官兵的家人，因為有他們的支持，國軍弟兄姊妹才能戮力堅守崗位，國人才能安心過佳節；對此，他要再次向國軍官兵表達崇高的敬意與感謝。

雷虎科技股份有限公司春節敬軍慰問，感謝國軍守護家園辛勞。（北北基軍人服務站提供）