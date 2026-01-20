雷虎科技發重訊喊告 控網紅Cheap「嚴重損害聲譽」求償1億

雷虎喊告網紅Cheap。（圖：Cheap臉書）

無人機製造商雷虎科技20號晚間發布重大訊息，指控網紅Cheap發布的影片內容涉及不實報導，表示已委任律師要向台北地方法院提起刑事告訴，並同步提起民事訴訟求償新台幣1億元。（請聽AI報導。）

雷虎科技控訴，Cheap在YouTube上傳的影片中，在結尾段落刻意傳遞與公司有關的不實訊息，將雷虎科技與雷虎生技兩家不同的公司混為一談，並錯誤建構所謂先以個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價的不法想像，導致外界誤以為雷虎科技股價上漲與不當操作有關，已嚴重損害公司聲譽。

雷虎科技提到，Cheap事後辯稱影片內容屬於口誤，但相關說法前後矛盾，且影片中援引與指控無直接關聯的網路資訊包裝評論，易使觀眾誤信其內容具可信度，已構成對市場的誤導。

雷虎科技指出，目前已委由天衡國際法律事務所律師團隊，針對Cheap提起違反證券交易法等相關刑事告訴，並提出民事求償1億元。雷虎也強調，此案對公司目前財務與營運並無實質影響，後續進展將依規定對外公告。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。