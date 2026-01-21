雷虎科技發重訊「嚴重損害聲譽」求償1億 網紅Cheap：不會退縮

網紅Cheap(左)最新影片提到雷虎科技。翻攝Cheap臉書、YT



雷虎科技(8033)20日晚間重訊，指稱本公司委任律師針對網紅Cheap(鄭才暐)在1月9日不實報導事件，擬提起刑事告訴暨民事求償新臺幣1億元。對此，Cheap強調，將應訴到底，「不會因高額求償而退縮」。

雷虎科技股份有限公司四點聲明

（一）本公司經營團隊善盡忠實義務及善良管理人注意義務，遵守證券交易法相關法令，保護股東權益，且近年來全力投入發展無人機等軍工產業，受廣大股東及民眾支持，本公司深感榮耀，並如履薄冰，無不以追求公司及國家最大利益為己任，又本公司深知言論自由是民主國家重要基石，是無數先烈爭取得來之結果，必須捍衛之，但若有不肖人士意圖以假消息，打擊本公司發展軍工產業之名譽及股價，本公司堅決依法究責到底。

（二）鄭才暐(即網名CHEAP)經營YouTube頻道約7年，過往頻道主要講述交通及歷史議題，具有高度影響力，深知查知真相，確認所述內容是否屬實，係其身為媒體人應盡之義務，尤其在講述其陌生之金融領域，更應加強深入查證，然其竟為賺取贊助費，似配合有心人士共謀打擊本公司之名譽及股價，於2026年1月9日在YouTube上傳「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱」之影片。

（三）前揭影片全長12分37秒，在最後50秒左右，鄭才暐刻意傳遞與本公司有關之假消息。深言之，鄭才暐將本公司與「雷虎生技股份有限公司」兩家不同公司，及其所發行之不同股票，刻意混淆，錯誤建構所謂「先以陳冠如個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」之不法想像。此種張冠李戴之敘事方式，將個人、公司、投資標的及股價表現交錯拼湊，使民眾誤以為本公司之股價上漲，係源於特定人透過不當手段拉抬，不但詆毀本公司名譽，更誘使股東或潛在投資人誤信本公司股價係經他人不法炒作才走高，進而影響本公司股價。縱鄭才暐事後辯稱其係「口誤」改稱陳冠如係先購買雷虎生技股票，非本公司股票云云，然陳冠如係以雷虎科技法人代表人身分擔任雷虎生技董事長，事實上根本沒有以個人名義投資雷虎生技，鄭才暐刻意一錯再錯之辯稱，更顯其傳遞假訊息之動機明確。

（四）鄭才暐為取信民眾，在影片下方援引與前揭假消息毫無關係之網路資訊，將假消息包裝為善意評論，混淆民眾之認知，以掩飾其影響股價之動機，虛構自己免責之防火牆，惟本公司為捍衛名譽，保護廣大股東之權益，嚇阻不肖人士起而效之，已委由天衡國際法律事務所李秉錡律師對鄭才暐提出違反證券交 易法等相關刑事告訴，並求償新臺幣1億元。」等語 。

針對此鉅額求償，YT頻道擁有161萬粉絲訂閱的YouTuber網紅Cheap在20日透過社群平台回應，影片中唯一提到雷虎的地方，就是稱讚公司因為軍工題材股價大漲，「還把雷虎畫得超帥」，結果被稱讚的人說「操縱股價」、「反對軍工國家隊」還要賠一億？他感到錯愕。

Cheap也強烈抗議，直指雷虎科技企圖透過操作輿論，將他扣上「反對軍工產業國造」的叛國形象，此舉嚴重侵害了他個人及頻道的名譽與商譽。

針對雷虎科技公司提出的民、刑事訴訟，Cheap強調絕不畏懼，更不會因雷虎科技公司之高額求償或濫告證券交易法即退縮，他一定會積極應訴，一切交由司法定奪。

