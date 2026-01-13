雷虎科技祭《證券法》怒告 Cheap直球回應：我會積極應訴法院見

雷虎科技昨天宣布將提告Cheap，Cheap今天則回應已委任律師，強調相關內容屬可受公評的公共事務，將積極應訴。（圖取Cheap IG）



上市公司雷虎科技於昨天（12日）晚間發布重大訊息，針對 YouTuber「Cheap」在影片中影射公司為特定股東「套利工具」、涉及利益輸送等說法，嚴正澄清並予以駁斥，並表示將循法律途徑提出告訴。Cheap今天（13日）下午則在臉書發文回應，表示已委任律師處理，強調相關內容屬可受公評的公共事務，「我會積極應訴，法院見」。





雷虎科技指出，Cheap在影片《樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆》中，以評論方式描述公司，並使用「先個人買、再叫公司接盤」、「多年虧損」等說法，影射公司經營模式涉及不當金融操作。公司澄清，身為上市公司，所有資金往來與股權變動均依法受主管機關監督，母公司及子公司財務狀況也皆定期依法公告，資訊公開透明，不容任意抹黑；相關指控與事實不符，已損害公司商譽與股東權益，將透過法律程序追究到底。

Cheap今天也在臉書貼出律師聲明函回應，表示已正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和處理相關法律事務，並強調影片中提及的增資、併購與營運績效，皆來自公開財報、新聞報導與法院判決，「營運狀況本來就是可受公評的公共事務，不是發律師函就能叫人閉嘴」，並表示將依法積極應訴。

最後，他更是放話，「至於那些高潮的側翼，先記到我的小本本，之後處理。」（責任編輯：王晨芝）

（延伸閱讀：網紅Cheap發片控套利 雷虎發重訊祭《證券法》嗆告：不容任意抹黑）

