雷虎科技遭Cheap抹黑喊告！本人發聲反擊：避重就輕

網紅Cheap。（圖／翻攝臉書／Cheap）

百萬YouTuber「Cheap」近日於影片中大篇幅談及雷虎科技（8033），質疑該公司成為特定股東操作股價的工具，並提及前國票創投董事長陳冠如的績效表現，引發企業強烈反彈。雷虎科技於1月12日傍晚發布重大訊息聲明，痛批影片內容為惡意抹黑，並警告已涉及違反《證券交易法》操縱股價行為。同日晚間，國票金控（2889）亦發聲明澄清，強調公司財務穩健、營運正常。對此，律師林智群也狠酸「便宜哥有聲量後就開始飄了」。

雷虎科技指出，公司近年大力投入無人機與無人艇的軍工技術研發，積極響應國防自主政策，並已通過多次國防部驗測，在國際展會中展現技術實力。聲明中強調，影片中僅以短期股價波動為依據評論公司，無視科技研發需長期投入，是對全體員工努力的嚴重傷害。公司法務部門已完整蒐證影片內容，預計提起「加重誹謗」及「違反證券交易法」的刑事訴訟，並保留民事求償權利。

面對雷虎與國票金的連番聲明，Cheap隨即於PTT發文回應，直言官方回應「避重就輕」。他表示，影片評論的是併購失敗的結果，不是程序合法性問題。他指出，大都會人壽與安泰銀行併購案接連未果，使國票金失去擴張契機，而當時所提的「程序瑕疵」說法，已被法院判決推翻。

針對國票金聲明中提到資金調度經董事會通過，Cheap回應稱，自己從未指控違法，而是指出「觀感難看」，並批評聲明迴避正面回應大股東未出資增資的問題。他認為對方未否認「用子公司減資」一事，顯示這項操作確實存在，並可能削弱子公司體質。

至於陳冠如任內虧損與考績問題，Cheap強調相關數據皆來自重訊與媒體報導，並非憑空捏造，「難道檢討績效就是惡意抹黑？」此外，Cheap也提及自己在影片中曾肯定雷虎在軍工題材的表現，質疑公司為何將評論解讀為全面攻擊。

最後，Cheap表示影片所有資訊皆引用自公開資料，包括財報與新聞，強調「其實真的沒講什麼」，呼籲觀眾可自行觀看影片內容判斷。

