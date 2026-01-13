雷虎股價3年狂飆5倍成無人機重要成員！謝金河嘆：在野黨擋軍購也殺了台灣產業

財信傳媒董事長謝金河。 圖：孫家銘／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 財信傳媒董事長謝金河近期三度造訪雷虎公司，他回憶，首次來到雷虎造訪，當時股價20-30元，如今股價已經漲到150元以上，市值超過250億元，他提到，台灣的傳統產業正在找出路，軍工產業也是一條寬闊的路，台灣有能力成為美國軍工產業的代工基地。在野黨一聽軍購，不分清紅皂白一律封殺，其實也殺了台灣的產業，可惜了。

謝金河昨到台中工業區看雷虎，他回憶，第一次來到雷虎，只是Showroom擺了幾台無人機，股價20、30元，這是雷虎剛剛初試啼聲的時候。第二次再看雷虎，董事長陳冠如特別為他示範群飛，沒想到無人機飛不上去，當然宣告失敗，也讓他對雷虎留下不太好的印象，不過，雷虎的股價已經跑到五，六十元，實力有一些上升。

這次，謝金河提醒陳冠如要善用資本市場的力量，壯大自己的實力。這次再來，雷虎股價已經漲到150元以上，市值超過250億元，雷虎已經成為台灣發展無人機產業第一家最具代表性的企業。

謝金河指出，這次雷虎斥資7億多買下嘉義大埔美的廠房，而在台中工業區的工廠，這次闢出一條生產線，可以自動化設備生產無人機馬達，可以看出股價上漲帶給雷虎很大的助力。

謝金河透露，陳冠如陪他去看起家的遙控飛機陳列室，雷虎就是從遙控飛機起家，沒想到今天能在無人機產業有一席之地。這也讓他想到日本和韓國的軍工產業大好，已經成為國家支柱產業，像日本的三菱重工股價從2180日圓漲到14050，一拆10，又漲到4699日圓，股價漲廿幾倍，IHI，川崎重工，股價都大漲。韓國的軍工產品出口逾百億美元，已經是全球第八大國防軍工產品出口大國。

謝金河提到，台灣的國防預算支出，除了採購武器，其實也在培養在地產業及供應鏈！台灣的傳統產業正在找出路，軍工產業也是一條寬闊的路。就像雷虎從遙控飛機的玩家，也許會逐漸蛻變成無人機重要產業成員。這次Anduril的Palmer Luckey就非常看好台灣有半導體，資通訊產業的好基礎，最有能力成為美國軍工產業的代工基地。在野黨一聽軍購，不分清紅皂白一律封殺，其實也殺了台灣的產業，讓他直呼可惜了。

