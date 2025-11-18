雷虎轉型10年 陳冠如：國防要有能力自己做
[NOWnews今日新聞] 雷虎科技在全球推崇「非紅供應鏈」之下，無人機商品飛向海外，不僅在美國、歐洲簽下合作、拿下訂單，手中的FPV系列無人機已獲美國國防部Blue UAS認證，有資格承接美軍訂單。雷虎科技董事長陳冠如今（18）日受訪說，國防產業「靠朋友，不如靠自己」，一定要能力自己做。
1979年成立的雷虎起初是以無線遙控飛機起家；2015年、正值36歲壯年的雷虎宣布切入新賽道，投身商用無人機市場，迄今已轉型10年。
這10年間，雷虎從無人機新秀逐漸站穩腳步，今年與美國國防創新公司奧特里昂（Auterion）、法國無人機公司Parrot簽署合作備忘錄，更在波蘭國際國防工業展（MSPO）大放異彩，公司的FPV系列無人機，更成為全亞洲第一個獲美國國防部國防創新部門（DIU） Blue UAS 認證的無人機公司，有資格承接美軍訂單。
陳冠如表示，台灣因地緣政治關係，與中國關係比較清楚，不像其他國家都那麼反對中國零組件，所以跟美國都可以較早對於資安議題有所重視，也是雷虎這幾年都參加美國軍工展所達到成果。
回顧過去10年，雷虎作為無人機品牌的發展，他笑說，「有啦，如果你跟10年前比是有」，無論是公司規模、產品及合作對象都有所突破，更認為2022年爆發的俄烏戰爭，都讓全世界看到無人機在戰爭的潛力，是無人機市場最大變化。
他解釋，商用無人機加上通訊、軟體及AI科技，讓產品週期變得很短，就如FPV攻擊型無人機可以配備迫擊砲，被干擾後就可以搭配光纖。這也讓每家公司研發產品速度必須一直加快。
他更提到，國外無人機業者很多都是有實際投入戰場，如果功能無法適應戰爭，馬上就會淘汰，所以必須要一直改進。
正好一週前，雷虎宣布最新投資案，擬斥資 7.1億元，規劃為雷虎後續作為後續軍用、商用無人載具之研發及生產基地。此外，雷虎更希望從硬體製造商，升級成整合各種功能的「系統整合商」，甚至有意自己打造專屬 AI 作業系統（OS）。
陳冠如曾強調，台灣無人機品牌要闖蕩國際，不能僅仰賴高性價比、CP值這個優點，更需要重視研發實力，提升產品價值。
他表示，台灣製造的優勢及品質一定會比國外製造來得高，「我相信台灣製造，這個是正確的路線」，而再結合國外業者技術，可以進一步讓台灣產品突飛猛進。
當國外媒體頻頻說「台灣是下一個戰場」，而烏克蘭面對蘇聯都有非常大的軍購需求，假如台灣面臨戰爭危險，那麼國外企業也會自然把滿足台灣的軍購、國防科技需求，培養出台灣國防產業基底，畢竟「靠朋友，不如靠自己」，讓台灣有辦法自己做。
「非紅供應鏈」讓雷虎順風 陳冠如：沒政策大家都會買中國產品
如今全球吹起「非紅供應鏈」，美國、歐洲基於國安、資安理由不選擇中國製無人機，選擇與台灣品牌合作。雷虎站在順風向上展開各類拓展計畫，選擇在台灣投資新產線，一個月可以生產4萬顆馬達。
但地緣政治變化多端，歐美國家現在「反MIC（Made in China）」可能隨時有變化，再加上東南亞無人機供應鏈崛起，非紅供應鏈的順風局是否說變就變？
對此，陳冠如分析，非紅供應鏈是非常重要政策，「如果沒有這個政策，我相信全世界都跟中國買」，畢竟中國有實力透過政府補貼來壓低價格，台灣業者就當代理商就好，不用自己生產。
但當大家都已經意識到中國無人機存在資安疑慮，相信每個國家都會想要有自己的供應鏈存在；任何國家元首應該不會希望關鍵零件都只能跟中國買，這就是台灣廠商的重要商機。
其次，台灣政府近期也展現決心要支持台灣無人機產業，包括提供經費、開闢產業園區，以及提供軍方採購案等，這些廠商都看得見，相信台灣及國際非紅供應鏈會持續下去。
