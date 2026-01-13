雷虎開告！ Cheap不服氣怒嗆法院見：不是發律師函就能叫人閉嘴

Cheap於社群平台發文回應雷虎科技訴訟爭議，強調言論皆來自公開資料。（圖／翻攝臉書，Cheap、雷虎科技官網）

百萬YouTuber「Cheap」因影片中評論樂天集團與國票金控經營問題，意外牽涉雷虎科技（8033），遭對方指控涉及虛構不實、惡意抹黑。雷虎科技於1月12日發出重大訊息聲明，指Cheap所述內容已損害公司聲譽，違反《證券交易法》相關規定，並揚言提起加重誹謗及刑事訴訟。對此，Cheap於13日發表聲明反擊，強調影片內容皆引用自公開資料，並已正式委任具檢察官背景的律師宋重和應對法律爭議。

Cheap在影片中質疑雷虎科技為特定股東的金融操作工具，揭露「個人先買股、再由公司接盤」的牟利模式，引起雷虎強烈回應。該公司聲稱，影片將公司形塑成短期炒作對象，無視其多年投入無人機、無人艇等軍工技術的研發成果，已對全體員工造成嚴重傷害。公司指出已完成蒐證，並將保留民事與刑事訴訟權利。

面對雷虎科技與國票金控的公開反駁，Cheap並未低頭，反而透過律師函與社群發文主動回應，痛批官方回應「避重就輕」。他表示，影片中分析的是資本運作與併購失敗帶來的實質影響，並非針對合法性爭議。尤其國票金控先後未能完成對大都會人壽與安泰銀行的併購，使企業喪失擴張機會。Cheap指出，當時被指的「程序瑕疵」已遭法院判決推翻。

此外，Cheap強調，影片中引用關於增資、績效不佳及子公司減資的內容，皆為公開財報、法院判決與媒體報導。他批評雷虎與國票金回應未正面處理核心問題，例如未否認「利用子公司減資」的操作。他認為企業若真重視透明治理，應回應內容本身，而非對外「貼標籤」迴避問題。

針對影片中提及雷虎生技股價的評論，律師亦指出該段內容為根據市場數據所作分析，旨在說明軍工題材對股價的推動，並未對雷虎科技本身進行負面陳述。律師函強調，公司營運與重大投資行為屬於公共利益關注事項，Cheap的評論行為為合理且正當之表達，亦未逾越法律界線。

Cheap則於平台上強調，自己「不是憑空造謠」，所有發言皆基於查證資料。他語帶諷刺地表示：「不是發律師函就能叫人閉嘴！」並重申將「積極應訴」，面對所有法律程序。對於網路上的側翼攻擊，他也發出警告，表示將一一記錄、日後處理。

事件延燒至今，雙方說法持續拉鋸，也引發外界對網紅言論自由與企業名譽維護之間界線的討論。雷虎科技尚未正式提出告訴，而Cheap則明確表態，將在法院迎戰到底。

