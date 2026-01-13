雷虎點名提告！Cheap上火線反擊：沒說違法

Cheap因影片內容遭雷虎科技點名揚言提告。（圖／翻攝自Cheap臉書）





百萬YouTuber「Cheap」日前發布一支探討樂天集團經營狀況的影片，內容中談及上市公司雷虎科技（8033），遭外界解讀為影射其成為特定股東的「金融操作工具」，引發雷虎科技強烈反彈並發布聲明駁斥，甚至揚言提告。對此，Cheap昨（12日）在PTT發文回應，直言看完聲明後的感想只有四個字「避重就輕」，並強調自己從未在影片中指控對方違法。

質疑聲明答非所問

Cheap在回應中指出，雷虎科技聲明提及，過去擋下併購案是為了「維護股東權益」，但他影片討論的是結果面，認為包含大都會人壽與安泰銀行併購案接連失敗，導致國票金錯失擴張契機。他也提到，安泰銀案後續經法院認定程序合法，與當初以程序瑕疵為由阻擋併購的說法形成落差，「就算合法，時機也已經錯過」。

針對雷虎科技聲明強調資金調度均符合法規，並反指他質疑大股東未以現金增資是對法規不熟，Cheap 回應表示，自己從未指控相關行為違法，而是質疑相關作法在公司治理與觀感上的合理性。他進一步指出，大股東若不直接出資增資，反而透過子公司減資方式挹注母公司，形同抽走子公司資源，恐影響其體質，但這項核心質疑並未在聲明中獲得正面回應。

回擊抹黑指控

對於被指引用未經查證資料、惡意抹黑，Cheap也逐一反駁。他指出，影片中提到的投資虧損與績效數據，均來自公開重大訊息與媒體報導，並非自行捏造，「難道檢討經營績效就是惡意抹黑？」

此外，Cheap也澄清，影片重點多集中在雷虎生技的投資脈絡，反而對雷虎科技本身的軍工題材表現給予肯定，直言「我在影片裡是大讚雷虎科技靠軍工題材，股價一飛衝天」，質疑對方為何將矛頭指向雷虎科技。

最後，Cheap強調，影片所有資料皆取自公開新聞與財報，歡迎外界自行查證，「其實真的沒講什麼」。

