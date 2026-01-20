雷虎：擬向網紅Cheap提起刑事告訴與民事求償1億元

（中央社記者潘智義台北20日電）無人機製造商雷虎今天晚間發布重訊指出，委任律師針對網紅Cheap於115年1月9日的不實報導事件，擬提起刑事告訴暨民事求償新台幣1億元。

雷虎科技12日發布重訊指出，YouTube媒體頻道Cheap發布影片「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射雷虎科技淪為特定股東的金融操作工具，嚴重損害公司商譽及股東權益。將對相關責任人提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，並附帶民事求償。

廣告 廣告

雷虎科技今天再透過律師聲明，針對網紅Cheap（鄭才暐）發布115年1月9日不實報導事件一事，擬向台北地方法院提起刑事告訴及民事求償。

雷虎委任律師聲明函指出，雷虎捍衛人民知悉真相的權利及股東權益，遵守證券交易法相關法令，近年來全力投入發展無人機等軍工產業。若有不肖人士意圖以假消息，打擊公司發展軍工產業名譽及股價，堅決依法究責到底。

雷虎說明，鄭才暐經營YouTube頻道約7年，過往頻道主要講述交通及歷史議題，具有高度影響力，深知查知真相，確認所述內容是否屬實，為其身為媒體人應盡義務。

雷虎認為，鄭才暐將雷虎與「雷虎生技股份有限公司」兩家不同公司，及其所發行的不同股票，刻意混淆，錯誤建構所謂「先以陳冠如個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」的不法想像。此種張冠李戴敘事方式，將個人、公司、投資標的及股價表現交錯拼湊，使民眾誤以為雷虎股價上漲，係源於特定人透過不當手段拉抬，不但詆毀公司名譽，更誘使股東或潛在投資人誤信股價經他人不法炒作才走高，進而影響股價。（編輯：張均懋）1150120