雷虎：YouTube頻道Cheap不實報導 提告刑事加重誹謗

（中央社記者潘智義、蘇思云台北12日電）雷虎科技今天發布重訊指出，YouTube媒體頻道Cheap近日發布影片「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射雷虎科技淪為特定股東的金融操作工具，嚴重損害公司商譽及股東權益。將對相關責任人提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，並附帶民事求償。

雷虎科技發出重訊公告，嚴正駁斥「套利工具」說法，強調雷虎科技為台灣上市合法公司，所有營運資金與股權交易均受主管機關監管。YouTube媒體頻道Cheap影片指控雷虎涉及「先個人買、再叫公司接盤」利益輸送情節，純屬惡意虛構。雷虎專注模型、無人載具及醫療器材的研發製造，絕非任何個人或機構的金融炒作工具。

雷虎科技表示，近年積極響應政府「無人機國家隊」政策，投入鉅資研發軍用商規無人機及無人艇，多次通過國防部驗測並參與國內外大型展覽，技術實力有目共睹。影片創作者無視科技研發的長週期特性，僅以短期股價波動將公司努力簡化為「題材炒作」，此種論調不僅缺乏專業素養，更對台灣國防自主產業造成打擊。

國票金今天也發布重大訊息，針對網路社群自媒體YouTuber針對國票金子公司國票創投投資績效、投資雷虎生技過程以及前國票創投負責人陳冠如的不實指控，特別澄清說明。

國票金表示，子公司國票創投持有雷虎生技股票期間，雖因市場波動產生帳面評價變動，但此案投資期間經配發股利，近期經董事會決議陸續調節處分，加計股利與處分損益後，整體報酬為「正數」，並非內容所指嚴重虧損。

國票金指出，國票創投投資雷虎生技，投資程序均依內外部規章辦理。若涉及關係人交易，都嚴格按金融控股公司法第45條規定程序辦理，遵循公司治理制度，投資程序都合規。

國票金進一步說，國票創投初始投資雷虎生技時，陳冠如尚未擔任雷虎生技董事長。影片內容稱「先個人名義投資再叫公司高價接盤」言論，跟事實不符，嚴重誤導大眾。

國票金表示，影片使用「經營近乎破產」一詞描述子公司，實屬流言。依據2022年經簽證會計師查核財報，國票創投股東權益總值約為12.48億元，並無淨值為負數。金控2025年自結累計稅後盈餘也呈現年增，財務穩健，營運正常。

國票金強調，公司經營穩定，加計歷年配發股利，提供股東長期投資報酬績效穩健，關於規劃國際票券上繳母公司特別盈餘公積是歷年累積的保留盈餘，是以全體股東最大利益考量，依法辦理。（編輯：潘羿菁）1150112