雷諾和福特聯手開發經濟型電動汽車

（德國之聲中文網）福特首席執行官法利（Jim Farley）一日前在巴黎對記者表示，“我們知道，我們正處在有關生存的行業大戰之中。”雷諾首席執行官普羅沃斯特（Francois Provost）解釋道，“中國企業很快就將進入歐洲市場，所以我不想坐以待斃。”

福特計劃推出兩款小型電動汽車，其中一款將在法國北部的一家雷諾工廠組裝下線，預計2028年上市。福特和雷諾都強調，目前沒有合並計劃。

西方汽車制造商越來越感受到來自比亞迪和小鵬等中國制造商的壓力。福特希望，用全新、小型的電動汽車來填補產品空缺以及服務於歐洲市場。自2019年以來，這家原本來自美國的車企在歐洲的市場份額幾乎腰斬，從6.1%降至3.3%。

雷諾是歐洲規模最小的汽車制造商，在中國和美國均無業務。因此，這家法國車企需要合作伙伴，提高廠房設備的利用率，降低新型電動汽車的研發成本。之前，福特已經在歐洲與大眾汽車在電動車和卡車領域展開合作。

作者: 德才 (路透社)