雷諾和福特聯手開發經濟型電動汽車
（德國之聲中文網）福特首席執行官法利（Jim Farley）一日前在巴黎對記者表示，“我們知道，我們正處在有關生存的行業大戰之中。”雷諾首席執行官普羅沃斯特（Francois Provost）解釋道，“中國企業很快就將進入歐洲市場，所以我不想坐以待斃。”
福特計劃推出兩款小型電動汽車，其中一款將在法國北部的一家雷諾工廠組裝下線，預計2028年上市。福特和雷諾都強調，目前沒有合並計劃。
西方汽車制造商越來越感受到來自比亞迪和小鵬等中國制造商的壓力。福特希望，用全新、小型的電動汽車來填補產品空缺以及服務於歐洲市場。自2019年以來，這家原本來自美國的車企在歐洲的市場份額幾乎腰斬，從6.1%降至3.3%。
雷諾是歐洲規模最小的汽車制造商，在中國和美國均無業務。因此，這家法國車企需要合作伙伴，提高廠房設備的利用率，降低新型電動汽車的研發成本。之前，福特已經在歐洲與大眾汽車在電動車和卡車領域展開合作。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德才 (路透社)
其他人也在看
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 70
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODA
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODAEBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 79
賓士大改款GLB曝光！空間更大更豪華 電動版先發 油電隨後來
海外賓士Mercedes-Benz正式帶來新一代 GLB，首波以電動車作為主打，並取代過去的EQB位置，維持過去5人、7人座車型配置，並預告後續將補上輕油電動力車型，展現賓士在油車、電車多元化戰略布局。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
【怎能不愛車】8人座＋德系安全科技 新Multivan台灣開賣
新Multivan抵台，這次台灣福斯商旅把產品陣線再度強化，不只外型俐落、內裝更講究，多人乘載空間也同步升級。隨著家庭需求與企業接送市場持續成長，全新26年式Multivan TDI正式導入8人座配置，取代過往TDI的7人座設定；而Multivan Life與Style則維持7人座，並針對對座模式更新配備，讓不同族群都能找到最適合自己的版本。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士"
南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導台南永康發生一起驚悚車禍，一台一輛休旅車與一部機車發生碰撞，騎士倒地噴飛，不過最誇張的是，汽車不明原因竟繼續往前，直接將噴飛的騎士輾過，導致騎士人卡在車底動彈不得，嚇壞目擊民眾，警消到場後使用器材，將人脫困後趕緊送醫。救護人員到場，使用破壞器材和千斤頂讓車底騎士脫困。（圖／記者爆料網）民眾行車紀錄器拍下，休旅車準備右轉，結果卻與機車發生了碰撞，騎士噴飛數公尺，不過下一秒。目擊民眾說，窩喔，啊啊啊，窩喔，他輾過去他欸，對啊。只不過這車輛撞人後居然沒停下，而是繼續往前開，直接將倒地的騎士輾了過去，驚悚畫面讓目擊民眾真的快嚇壞。目擊民眾說，喔買尬怎麼辦，窩，好扯喔，完蛋了完蛋了，那個人也嚇死了。警消獲報之後，火速抵達現場，只見騎士還卡在休旅車車底下，動彈不得，周圍還聚集了圍觀民眾。救護人員說，注意喔，幫我拉一下，啊，等等等等，長背板長背板。眾人合力使用破壞器材和千斤頂等工具，將車輛稍微升起來，才終於讓騎士脫困。救護人員說，頸部固定一下，他的手，下巴，手，注意，一二三。台南市永康發生驚悚車禍，騎士與汽車發生碰撞還被輾壓。（圖／民視新聞）事發地點就在台南永康，晚間轎車與機車發生碰撞又將人輾過去，所幸21歲的男騎士被救出來的時候，意識清醒，送醫後沒有生命危險。台南警永康分局副分局長謝貴琳：「自小客車轉彎未讓直行車，已違反道路交通管理處罰條例第48條6款，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。」究竟發生碰撞後，汽車駕駛為何又將人輾過？詳細原因警方還在持續釐清。原文出處：台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士" 更多民視新聞報導濱海公路大車事故！聯結車突失控衝對向車道 釀1死1傷丟人啦！隊友飛身遭扯下魔術「小拳石」不忍了「拿球怒砸」尼克前鋒吞T左營16槍狙殺案！7車30嫌2槍被查獲 潛逃槍手正面照曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
Citroën Basalt Vision於巴西正式亮相！低車身、視覺套件強化運動化形象
Citroen選擇在巴西2025聖保羅國際車展上，再度端出Basalt Vision概念車，以更具侵略性與更高辨識度的外觀設定，彰顯品牌在新興市場中推動跑旅設計語彙的企圖心，Basalt本身是Citroen專為南美與印度市場所打造的平價斜背跨界車，在訴求務實、節能與價格親民的前提下，仍希望保留一些年輕化與動感元素，而此次亮相的Basalt Vision概念便延續此方向，並將跑格視覺徹底放大。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【高人氣七座MPV正面對決!!】Hyundai Custin／Citroën Berlingo／MG G50 Plus 全方位空間、乘坐、置物實測！養護成本一次看清
這次要測試的不是豪華、不是性能，而是台灣家庭最關心的—MPV 的真實實用性！ 在觀眾熱烈敲碗之下，嘉偉哥一次帶來 Citroën Berlingo、MG G50、Hyundai Custin 三台超夯 MPV 的全面實測。 三款車定位各不同： Citroën Berlingo 以工具感與大尾箱著稱，最受露營族與實用派青睞 MG G50 主打 CP 值爆棚空間、配備滿載，吸引家庭通勤與多人乘坐需求 Hyundai Custin 則以舒適設定、科技配備與品牌形象搶攻新世代用戶 本次實測將聚焦三大重點：尾箱空間與機能性.滿載動力測試.實際用車便利性 嘉偉哥將以多年專業試駕經驗，從家庭用車角度出發，揭露每台車的真實優缺點，避免大家買車後才後悔。 到底誰才是真正的「家庭神車」？ 這集的實測會給你最接地氣、最符合台灣使用環境的答案！ 更多精彩內容就在：https://www.buycartv.com/ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 發起對話
北勢大橋驚悚車禍！37歲男闖紅燈「頭卡車底」…路人合力抬車搶命畫面曝
苗栗市北勢大橋南端路口發生驚悚車禍，昨日（8日）下午4時許，一名37歲紀姓男子騎機車闖紅燈，與綠燈直行的休旅車發生碰撞，紀男當場被捲入車底，頭部卡在保險桿下方，情況一度危急，幸好路過民眾伸援手，10多人合力抬車救人，紀男經送醫治療無生命危險，詳細肇事責任歸屬仍有待警方調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 9
台灣車市暴冷！車商掀退場潮 MAZDA之後…SKODA亞洲最大旗艦店2年喊卡
今年的進口車市場可說是寒風刺骨，不只買氣被關稅不確定性凍到，經銷商也因營運環境急速惡化，只能接連舉白旗。繼MAZDA與標達分手後，義美集團旗下的尚鵬汽車也確定在年底終止與SKODA的合作，讓車市再添震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5
Peugeot全新迷你概念車Polygon提前亮相，預告下一代的208即將到來
標緻（Peugeot）一款被形為「具有貓科動物一般的未來主義設計」的迷你概念車Polygon，預計下周三正式發表，它搭載了該品牌下一世代量產車的技術，標緻今日公布一張官方預告圖，很顯然，第三代 208將和目前市售的208有著相當大的差異。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
買二手車 4 大注意事項 ＆ 流程須知！讓你買二手車不踩雷
買二手車 4 大注意事項 ＆ 流程須知！讓你買二手車不踩雷SiCAR愛車酷 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
高公局：ADAS非自動駕駛 開車全程須握方向盤
（中央社記者黃巧雯台北9日電）近年國內車輛搭載輔助駕駛系統（ADAS）日漸普及，高公局今天說，有部分駕駛將「輔助駕駛」誤解為「自動駕駛」，行車中鬆手、分心，讓事故風險升高，提醒開車時須全程握住方向盤。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
Subaru Forester榮獲日本年度汽車，Volkswagen ID. Buzz則榮獲最佳進口車
Written by: Bear在計票前，Subaru Forester和Honda Prelude被視為今年最有可能奪得享譽盛名的日本年度車款獎的熱門車款。在橫濱Bosch Hall的激烈競爭中，Forester險勝Prelude，奪得2025-2026年度「Best in country trophy」最佳獎項，而Volkswagen ID. Buzz則榮獲日本進口車年度獎。CarStuff 人車事 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
SUZUKI SWIFT感謝有您！20週年促銷專案 & 品牌其他各車款促銷方案
Written by: Bear第四代 SWIFT以精巧靈活、緊湊尺寸和充足的車室空間，都源自於「極致剛好」的造車理念，多一分太多、少一分太少，成為尋求實用和多功能性車輛的理想選擇，造就優雅且充滿駕馭的城市經典車款。今年不負眾望奪得車訊風雲獎2025年度『最佳進口小型車』的殊榮，獲得專業車媒與消費者的肯定。CarStuff 人車事 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
雲林轎車.機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車
中部中心／綜合報導雲林斗六出現驚險畫面！一輛轎車，與一台機車，雙方疑似搶快，都沒按照號誌燈行駛，在路口，撞成一團；在彰化，則是有一位駕駛，疑似突然頭暈，身體不舒服，整台車爆衝撞向路邊5台機車後，接著撞進騎樓，所幸沒有人員被波及。十字路口前，車輛停下等紅燈，但左側車道的灰色轎車，不太合群，明明綠燈還沒亮，卻繼續往前開，同一時間，右側一台機車，疑似也搶快，兩台車，碰的一下，撞成一團。疑搶快互不讓！ 轎車紅燈起步撞上闖黃燈機車（圖／翻攝畫面）事發就在雲林斗六市西平路與斗六二路口，轎車駕駛，機車騎士，雙方都很急，轎車在綠燈亮的前幾秒，就行駛到路口，而機車疑似闖了黃轉紅的號誌燈，才會釀成事故，造成騎士手部受傷，所幸生命無礙。不過在彰化，也出現驚險畫面，馬路上，幾名行人，慢慢的走著，但過沒幾秒，他們的後方，突然出現一台休旅車，暴衝撞上路邊機車橫掃，接著又衝進騎樓，彰化休旅車暴衝！ 5機車遭撞轎車衝入騎樓（圖／翻攝畫面）事發在彰化縣鹿港鎮中正路上，根據了解，這名年約66歲的休旅車駕駛，疑似是行駛途中，突然頭暈，才會失控亂撞一通，先擊落停放在路邊的5輛機車，再撞進騎樓。兩起案件，畫面驚險，提醒民眾，上路前，務必注意身體狀況，上路後，也得注意車況，不要貪快肇事。原文出處：雲林轎車、機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車 更多民視新聞報導見警躲躲閃閃 警逮48歲兩地檢署毒品通緝犯騎士闖紅燈亂丟菸蒂 正義民眾喝斥要求撿起信義區街頭上演「警匪追逐」 毒蟲闖紅燈狂飆撞3車下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Kia慶祝創立80週年推出Vision Meta Turismo概念車，並舉辦80週年展展出到2029年
Written by: BearKia正在慶祝品牌成立80週年，並於韓國龍仁Kia視覺廣場舉行特別儀式並開幕新展覽。活動重點介紹了Kia 80年的歷程，透過Kia過去與現在員工的貢獻，成長為全球永續移動領導者，並深入展現Kia的理念與未來願景。而Vision Meta Turismo概念車體現了Kia對新時代移動的願景。該概念車結合動態駕駛性能與休閒風格的內裝，向1960年代長途旅行的速度與優雅致敬。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 1
【找不到問題就講通病?!】配備竟得要再花29萬？音響爆音拖了兩年才解決？｜Kia Carnival、Golf Mk8、Ford Ranger【車主長期追蹤EP101】
這次邀請到三位車主，分別是 Kia Carnival、Volkswagen Golf 以及 Ford Ranger，他們的養車生活中又發生了什麼故事呢？讓我們來看看他們是如何說明的！ 更多影片盡在Go車誌官網：https://www.buycartv.com/ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 發起對話
【新年式配備大升級！】新增通風座椅與自動停車 黑化點綴更有型！電子懸吊搭配四驅底盤依舊強悍｜Skoda Superb Combi 4x4 SportPlus 新車試駕
2026年式 Škoda Superb Combi 4x4 SportPlus 延續家族旗艦旅行車的優雅與運動化設計語彙，SportPlus 專屬黑化套件讓外觀更具存在感。車頭水箱護罩、後視鏡蓋與車頂架皆以深色飾件強化視覺張力，大尺寸輪圈搭配 4x4 性能定位，營造出兼具質感與動感的旅行風格。 動力部分維持 2.0 TSI 渦輪增壓引擎，搭配七速 DSG 雙離合器變速箱與 4x4 四輪驅動系統，提供充足動力與穩定駕馭感受。標配的 DCC 主動式電子懸吊能依照行車模式自動調整阻尼，在高速巡航、山路駕馭或多乘載狀態下都能呈現穩健表現，兼顧舒適與操控。 2026 年式最大亮點在於新增 雙前座通風座椅 與 自動停車輔助系統，進一步提升便利性與使用體驗。內裝依舊導入全數位儀表、大型中控螢幕與完整的智慧駕駛輔助科技，包括全速域 ACC 主動跟車、車道維持與盲點偵測等安全機能。 寬敞的旅行車空間與靈活後廂機能，使 Superb Combi 兼具家庭實用性與長途駕馭的高質感氛圍，再次展現 Škoda 旗艦旅行車的全能本質。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 發起對話
駕駛疑頭暈肇禍 開車衝進騎樓撞倒5機車
彰化縣 / 綜合報導 6日下午彰化鹿港中山路，發生一起驚險車禍，一輛銀色休旅車開著開著，突然整輛衝進一旁大樓騎樓，一連撞倒5輛停在路邊的機車，一片凌亂，幸好沒有人員傷亡。而警方接獲報案到場，駕駛沒有酒駕，疑似是因為頭暈不適才肇事。一輛銀色休旅車從左邊衝了進來，撞上停在路邊停車格的機車和單車，直接把兩輛車捲入車底後，又直直往前衝過去，機車被撞得東倒西歪一片凌亂，更驚險的是休旅車衝過來以前，才有民眾帶著兩位孩子走在馬路邊，剛經過事發地點，下一秒，休旅車就撞了進來，幸好當時休旅車偏移撞進騎樓的柱子，沒有撞上走在前方的行人。民眾說：「(像)招牌掉下來那種聲音。」民眾VS.記者說：「大物件(鏗鏗鏘鏘那樣)。」這是發生在6日下午將近1點，彰化鹿港鎮中山路上，回到現場，地上刮出長長刮痕，騎樓邊的鐵箱也被撞到整個凹陷變形，而這裡是一間早餐店，幸好當時店家休息，沒有顧客在用餐。鹿港警分局鹿港所副所長陳榮彬說：「現場無人員傷亡，該員酒測值為零。」肇事的是66歲蒲姓男子，警方到場實施酒測，駕駛沒有酒駕，疑似因為身體不舒服頭暈肇事，造成5輛停在路邊的機車受損，其中1輛受損嚴重，其他4輛多是車殼、後照鏡受損，事發時猛烈撞進騎樓的畫面實在很驚險，幸好沒有人員傷亡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【車迷俱樂部】 2025 Luxgen n7全國大會師 滿電行駛里程有多少？且聽車主來分享！
身為目前國內車內空間最大、價格最實惠的純電動車- Luxgen n7車主群，日前在台中舉辦2025全國大會師活動，筆者也受邀前往採訪，同時訪問多位車主，請他們分享關於這部車的用車心得與滿電行駛里程有多少，同時也找到幾款值得推薦的N7專用升級套件，且看這篇報導的介紹。車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話