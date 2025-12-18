雷軍：小米17 Ultra，下週正式發表！
記者李鴻典／台北報導
趕在2025年結束前，小米再推全新旗艦。小米創辦人、董事長兼CEO雷軍宣佈小米17 Ultra手機下周正式發表。
雷軍18日在微博貼出一張圖表示，小米17 Ultra，下週正式發表！
根據目前相關爆料，小米17 Ultra正面回歸直螢幕設計，採用超級像素技術，用低於1.5K的功耗，能獲得超越傳統2K的清晰度，支援超音波螢幕指紋。
搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5，內建接近7000mAh電池，支援100W有線快充+80W無線快充，保留IP68防塵防水與超音波指紋。
影像改為三鏡頭，主鏡頭為中國廠商豪威的全新旗艦感測器OV50X，1吋超級大底，像素尺寸1.6μm，支援8K錄影。支援雙模擬增益（DAG）HDR、動態範圍達16EV，提供接近110db的單次曝光HDR。
另配備5000萬像素超廣角（OV50M或三星JN5，支援微距）+2億像素潛望長焦，採用新的鍍膜工藝，進一步提升抗眩光與透光性能。
小米17 Ultra是小米與徠卡全新「策略共創模式」下的首款作品，雙方從產品原點深度共創，將徠卡相機製造的專業光學、設計美學與互動理念融入產品。
