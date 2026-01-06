雷達光點瞬間消失！F-16V外海失聯 蘇紫雲揭最可能原因
空軍6日晚間驚傳重大飛安事故。一架隸屬花蓮基地、機號6700的F-16V單座戰機，執行夜間訓練任務時，於花蓮外海突然從雷達光點上消失，飛行員辛柏毅上尉疑似已跳傘逃生，但目前仍下落不明。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲6日認為，戰機失事原因通常不外乎機械故障或人為因素，但以目前已知狀況初步研判，機械因素的可能性相對較高。
該起事故發生於6日晚間，辛柏毅上尉於傍晚6時17分自花蓮基地起飛，駕駛F-16V戰機執行例行夜航訓練，起飛與任務初期均屬正常。然而至晚間7時29分左右，戰機在返場途中，於花蓮縣豐濱鄉東方約10浬（約18.5公里）的太平洋上空突然失聯。
國防部隨後於晚間7時48分接獲通報，並轉知海巡署，指該架F-16V已墜海，飛行員疑似於靜浦東方8.5浬海域跳傘，請求派艇協助搜救。相關單位隨即動員艦艇與航空器投入搜尋。
空軍司令部已緊急成立應變中心，並協同海巡單位展開海空全面搜救行動，國人也為這名甫結束蜜月、返隊服勤的優秀飛官祈福。
綜合媒體報導指出，蘇紫雲認為，戰機失事原因通常不外乎機械故障或人為因素，但以目前已知狀況初步研判，機械因素的可能性相對較高。他表示，辛柏毅上尉具備一定飛行經驗，加上F-16戰機近年已歷經多項性能改良，人為操作失誤的機率相對較低。
蘇紫雲進一步說明，若戰機在夜航或進入雲層時，發生關鍵航電系統（如模組化任務電腦MMC）故障，飛行員可能因視覺與感官錯覺，誤判飛機姿態，將天空、地面與海面的方位混淆，進而產生「空間迷向」，這類情況在夜間或能見度不佳時尤具風險，嚴重時甚至迫使飛行員選擇跳傘保命。
目前搜救行動仍持續進行，空軍強調，將以搶救人員生命為最高優先，並在後續完成相關調查，釐清事故真正原因。而空軍將於7日上午10點，在花蓮的空軍第五戰術混合聯隊飛虎廳召開臨時記者會，對外說明相關訊息。
