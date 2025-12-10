雷達照射事件中方釋錄音 日本防長稱未獲充分資訊

（中央社東京10日綜合外電報導）日本防衛大臣小泉進次郎今天上午在防衛省召開臨時記者會，回應中方公布向日本通報演習的錄音。他批評，「為了避免危險，日方當時未獲得充分資訊」。

日本自衛隊戰機6日遭共機以雷達照射，中方主張是日機擅自闖入中方演訓區域。

中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」9日晚間發文稱，「中方提前向附近海域日艦進行了現場通報，日方軍艦通過無線電確認收到。」並在其官方微博釋出相關錄音。

這則文章也列出時間線：6日，遼寧號航空母艦編隊通過宮古海峽組織艦載機飛行訓練。下午2時10分，遼寧號航艦編隊組織101艦進行一次通報。文章稱，「日本照月號驅逐艦通過無線電確認收到我方通報」。

下午2時28分，遼寧號航艦編隊組織101艦再次通報，且內容更具體，稱「艦載機飛行訓練，預計15時開始，持續時間約6小時，主要在航母以南區域。」隨後，「日方照月號驅逐艦再次通過無線電確認收到我方通報」。

「讀賣新聞」報導，小泉今天說明，「中國海軍艦艇6日曾向海上自衛隊的護衛艦通報（遼寧號艦載機）飛行訓練將開始…但並未事前獲報訓練時間與揭示場所經緯度的航空資訊，也未獲報提供給船舶等的航行警報」。

關於中方宣稱「同樣感知到日機機載雷達信號」，小泉否認並說道，「航空自衛隊F-15戰機向遼寧號的艦載機使用雷達並非事實」。

報導稱，中方當時的訓練地點位在日本專屬經濟區（EEZ），周圍包含沖繩本島。小泉表示，「不論事前是否有相關訓練通報，自衛隊採取領空被侵犯的因應措施是理所當然的」。

他也主張，「問題的本質為中方約在30分鐘內間歇性照射雷達」，並有意持續要求防止類似事件再度發生。

日本放送協會（NHK）報導，內閣官房長官木原稔今天上午在記者會表示，「中國軍方的航空母艦遼寧號當時的所在海域，周邊包含沖繩本島為主的我國領土，自衛隊適當地採取領空被侵犯的因應措施，不論事前是否有相關訓練通報，都是理所當然的事情」。

木原接著說，「中國軍機照射雷達之際，兩機位處無法目視的距離，不構成中方所稱的自衛隊接近且妨礙」。

他也主張，問題的本質是「我國適當地採取領空遭侵犯的措施時，中方在約30分鐘間歇性地照射雷達，這明顯是危險行為。將持續冷靜與堅決地因應」。

另外，關於美國國務院針對這次事件批評中國，木原回應，「對於揭示堅固的日美同盟表示歡迎。讓各國理解日本政府的立場極為重要，將持續在適當時機，適當地說明與傳達我國的立場與想法，也將繼續與美國等合作因應」。（編譯：楊惟敬）1141210