雷達照射事件延燒！中國控「自衛隊干擾解放軍機」 日本反擊：完全不符事實

日本防衛省7日深夜證實，6日下午於沖繩本島東南方的公海上空，中國海軍航母「遼寧」起飛的J-15戰機，對正在執行對領空侵犯警戒任務的航空自衛隊F-15戰機進行「斷續式雷達照射」。雖然自衛隊機與隊員未受損害，但日方強烈抗議，指出這屬於「超出安全範圍的危險行為」。

針對中國軍方前一天指稱，自衛隊機「頻繁接近」，嚴重危及解放軍飛行安全的說詞，木原稔官房長官8日上午在首相官邸受訪時予以嚴正反駁。木原稔強調，日本政府收到的報告顯示，自衛隊始終「在安全距離內執行對領空侵犯的警戒任務」，批評中國指控「完全不符事實」，並再度點名雷達照射本身就是「超越安全飛行必要範圍的危險行為」。木原稔表示，面對不實主張，日本政府將持續對外說明立場，並已向包含美國在內的各國適時說明情況，以爭取理解。

​木原稔指出，避免日中發生不測衝突、維持防衛當局間的溝通十分重要，但對於這次事件是否使用雙方間的防衛熱線，木原稔以「涉及對方，不便回答」為由未做說明。

日本首相高市早苗強調政府將「冷靜且毅然」應對中國軍事行動。（資料照，美聯社）

自民黨方面也在8日上午召開外交部會、安全保障調查會等合同會議，就此事件討論後續因應。政調會長小林鷹之在會中強調，雷達照射「極其危險，絕對無法容忍」，可能引發偶發性衝突。安全保障調查會長小野寺五典則提到，過去「遼寧艦」從未逼近到沖繩本島與南大東島之間海域，如今竟在「足以瞬間飛入日本領空的位置」進行航艦起降訓練，顯見情勢升級。小野寺五典認為，這次的雷達照射「挑釁意味明顯，危險程度已大幅提高」。小野寺五典會後受訪指出，日本必須「先在外交戰上取勝」，並呼籲美國也應採取更清楚立場，與日本共同向中國施壓，敦促停止危險行為。

首相高市早苗7日在石川縣受訪時亦對此表示「極為遺憾」，並強調政府將「冷靜且毅然」應對中國軍事行動，同時持續加強周邊海空域的警戒監視。在官方管道方面，外務省7日已由次官船越健裕召見中國駐日大使呉江浩，對整起事件提出嚴正抗議，要求中國防止再發生類似情況。中國方面則表示呉大使反向向日方「提出嚴正抗議」，立場呈現平行對立。

日本防衛省也指出，中國軍方對自衛隊進行雷達照射並非首次，2013年1月曾有中國海軍艦艇以火控雷達照射海上自衛隊護衛艦的紀錄，使本次事件格外引發國內關注。

