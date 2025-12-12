雷達照射事件 美日防長通話稱中國行為「不利區域和平穩定」

在中國軍機以雷達照射日本戰機後，日本今天(12日)表示，日本防衛大臣小泉進次郎和美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)在一次通話中同意，中國的行為「不利區域和平」。

這起雷達事件正值本週中國與俄羅斯在日本周邊進行空中尋連，也正值日本首相高市早苗上個月針對「台灣有事」的發言，引發了日本與中國之間的爭端。

日本防衛省在通話後發表的聲明中表示：「兩位部長針對印度-太平洋地區日益嚴峻的安全情勢交換了坦率的意見，包含中國軍機12月6日對日本自衛隊軍機的雷達照射事件。」

聲明指出：「兩位部長對任何加劇區域緊張的行動表達強烈關切，中國的行動不利區域和平與穩定。」

小泉進次郎在X上表示，兩人「對升高區域緊張的行為者表達嚴正關切。」

小泉進次郎說，他也告訴赫格塞斯，中國對雷達事件「散佈了完全違背事實的資訊」。

小泉進次郎指出：「然而，日本已明確表示不尋求升級情勢，我們將冷靜應對、做出必要的反駁，並持續為對話敞開大門。」