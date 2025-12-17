雷達照射重演？日直升機夜間訓練 突遭「不明雷射」照10分鐘

日本軍機傳出遭雷射照射事件，日方今證實，一架隸屬陸上自衛隊的CH-47JA直升機，16日在靜岡縣諏訪市上空，遭到不明雷射照射約10分鐘，所幸機上人員均未受傷，飛機也未受損。

日本CH-47JA直升機。（圖／翻攝陸上自衛隊網站）

《共同社》報導，日本陸上自衛隊第一直升機聯隊（千葉縣木更津市）今證實，隸屬於第一運輸直升機大隊的CH-47JA直升機，於16日在靜岡縣諏訪市上空，遭到不明雷射照射約10分鐘。機上5名機組人員均未受傷，飛機也未受損。

報導引述直升機旅透露，這架直升機當時正在東富士訓練場，進行夜間飛行訓練，起降過程即16日晚間8時左右，機艙內的燈光突然亮起，引發緊張。該旅指揮官伊藤義哉少將表示，「發生危及機組人員和飛機安全的危險事件，令人極其遺憾。我們將嚴肅對待此次事件，並採取一切可能的措施，包括與相關部門協調。」

日本首相高市早苗11月在國會就「台灣有事」答詢，言論引發中方強烈不滿，導致中日關係陷入緊張，日本防衛省披露，本月6日中國大陸的軍用戰機在沖繩島東南國際水域上空，2次用雷達間歇照射一架日本航空自衛隊戰鬥機，引起日方不滿，雙方至今互槓。

