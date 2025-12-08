「雷達照射」不單純？日前將領驚爆：已達「可發射飛彈」危險程度

近日傳出大陸軍機用雷達照射日本軍機，引發中日兩國互嗆，事件持續升溫，日本退役將領披露，陸方此舉是足以發射飛彈的「鎖定狀態」，非常危險，他質疑陸方飛行員恐「欠缺經驗」。

日本F-15戰機。（圖／翻攝航空自衛隊官網）

日本《朝日新聞》報導，曾多次指揮空自行動、具有攔截任務經驗的退役自衛隊前空軍參謀長（航空幕僚長）杉山良行表示，這起事件性質極為危險，日方必須向中方持續提出嚴正警告。

杉山指出，若陸方軍機使用的是火控雷達（FCR），意味著情勢已提升至「武力衝突臨界點」，他指出，若對方持續照射，已經是可以發射飛彈的「鎖定狀態」，被鎖定的軍機會有警報響起 飛行員可能認為「飛彈要來了」。

廣告 廣告

杉山進一步表示，飛行員雖儘管能從警報分辨被照射，但無法直接得知距離，只能依靠其餘資訊推測對方位置，再決定是否脫離飛彈射程。他說，被鎖定的戰機，飛行員會迅速採取防禦措施，包括朝飛彈射程外脫離，或以空翻、急轉彎等複雜動作脫離鎖定，以及使用各種電子反制措施。他認為，陸方海空軍「因欠缺國際實戰經驗，較可能出現危險舉動」。

延伸閱讀

MLB/川普也無力！火箭人、邦茲5票不到 名人堂又落選

MLB/搭訕觀眾席女球迷 道奇葛拉斯諾結婚了

MLB/川普也懂棒球？ 呼籲將克萊門斯納入名人堂