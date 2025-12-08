「雷達照射」中日互嗆！日官房長官：日機「接近干擾」非事實

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日兩國關係緊張，情勢持續升高，對於日前大陸軍機用雷達「照射日本戰機」一事，日本內閣官房長官木原稔今再度表達強烈不滿，他並駁斥中方指控日機「接近干擾」不符事實。

《日本放送協會》（NHK）報導，木原稔今在記者會表示，「這是非常危險的行為，極為遺憾。政府已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再發。我們今後會冷靜且堅定地應對。」

對於大陸海軍發言人聲稱，日本自衛隊戰機「多次接近並干擾」的說法，木原駁斥，「根據報告，自衛隊機是在保持安全距離的狀況下執行任務，此類指責並不成立。」

木原同時被問及，兩國防務當局是否在這次事件中啟用熱線，他表示不回答個案細節，僅強調「避免意外衝突及確保即時溝通極為重要，今後將確保熱線的適切運作。」至於有消息指，大陸近日延宕日本企業稀土出口手續，以作為報復，木原稱「目前並無特別變化」。

大陸軍機6日在沖繩島東南國際水域上空，2次用雷達間歇照射日本航空自衛隊戰鬥機，引發日方強烈不滿，日本防衛大臣小泉進次郎表示，已向中方表達強烈抗議，高市早苗昨回應記者提問時表示，她感到深切遺憾，但日方會冷靜果斷地作出回應。

