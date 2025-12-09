雷達爭議 共軍公開錄音打臉日本

針對「雷達照射」問題，日本防衛大臣小泉進次郎9日聲稱，「中方所稱的提前通報訓練海空域的情況並不存在」。共軍則公開錄音打臉日本。大陸央視旗下帳號《玉淵譚天》發文，指日艦確實收到陸方提示並回應收到，反批其擅自闖入陸方演訓區域。

中共《解放軍報》9日指責日方炒作此事，是在為日本首相高市早苗的涉台言論造成的系列嚴重後果轉移視線。

《玉淵譚天》發布錄音，6日下午2點10分，遼寧艦航母編隊組織101艦進行了一次通報，通報內容是「我編隊將按計畫組織艦載機飛行」。日本驅逐艦照月號通過無線電確認收到陸方通報。下午2點28分，101艦再次進行更加具體的通報，指出艦載機飛行訓練預計15時開始，持續時間約6小時，主要在航母以南區域。照月號並再次通過無線電確認收到通報。6日下午，遼寧艦航母編隊發現1批2架日F-15向陸方戰機抵近，最近距離不足50公里。

文章稱，日方惡意進入陸方演習區域，即自動進入雷達搜索範圍，也自然可以感知到雷達搜索訊號，陸方飛機同樣能感知到日機機載雷達訊號。

《解放軍報》痛斥，日方罔顧事實、倒打一耙，迫不及待炒作所謂「雷達照射」事，愈發暴露其嫁禍於人、惡人先告狀的慣用伎倆，愈發暴露其通過尋釁滋事破壞地區穩定的險惡意圖。大陸外交部發言人郭嘉昆9日在例行記者會反問，「日本自衛隊戰鬥機為什麼要出現在相關區域，製造這場本不應該發生的危險事件？是不是在刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態？」

此外，中日國際輪渡8日公告，因陸方通知目前無法確保旅客在陸日之間往返的安全，鑒真號將於6日起暫時中斷旅客運輸服務，恢復時間暫時未定。

另據《環球時報》報導，近期日本防衛省向各地小學分發兒童版《防衛白皮書》的作法，引發日本教育界的反對和擔憂，批評該手冊內容帶有軍國主義色彩。