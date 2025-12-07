雷達狂照日本戰機！中國解放軍反嗆停止炒作

▲中共海軍遼寧艦航艦編隊遠海實戰化訓練期間，殲15艦載戰機滑躍起飛。資料照。（圖／中國大陸國防部）

[NOWnews今日新聞] 中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。對此，中國解放軍海軍新聞發言人王學猛反批，日本自衛隊戰機多次滋擾，嚴重影響正常訓練，危及飛行安全。

日本防衛省今日凌晨表示，從中國航空母艦「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本航空自衛隊F-15。防衛大臣小泉近次郎表示，「發生此類事件極為遺憾，已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求防止再發生。」抗議已分別由日本外務省和防衛省向中方提出。

廣告 廣告

中國《人民日報》今報導，解放軍海軍新聞發言人王學猛海軍大校表示，日前，中國海軍遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公佈了訓練海空域。期間，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。

王學猛也反批，日方有關炒作與事實完全不符，我們嚴正要求日方立即停止污蔑抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。

日媒報導指出，首次雷達照射發生於6日下午4點32分到4點35分左右，「遼寧號」上起飛的一架殲-15戰機，在沖繩本島東南方的公海上空，對升空執行領空侵犯警戒任務的航空自衛隊F-15戰鬥機進行了間歇性的雷達照射。隨後，在下午6點37分到7點8分左右，另一架F-15戰鬥機也遭受了間歇性的雷達照射。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日中緊張再升級！中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日防相急抗議

沒在管習近平！中國客爽衝日本《灌籃高手》聖地拍照、泡溫泉

灰色地帶升級！中國公務船闖「台灣灘」 以「搜救」為名擾台漁場