雷達站驚傳槍響！同袍直擊海陸下士中彈倒臥廁所…送醫撿回一命觸1罪

記者陳弘逸／台北報導

新北市潘姓男子在海軍陸戰隊服役期間，去年依法領取槍彈，把並裝彈的步槍帶進廁所，不明原因意外走火，中彈倒地，同袍聽聞槍響，前往察看趕緊將潘男送醫，經搶救撿回一命，但他的行為已觸法，被士林地檢署依毀壞軍用彈藥罪起訴。

起訴書指出，潘男在海軍陸戰隊防空警衛群基地服役，位階下士，在新北市三芝海軍雷達站服役期間，於2025年12月28日下午4時許，代理執行開庫作業，合法領取5.56公厘步槍彈10顆及空包彈2顆。

未料，當天傍晚6時3分，潘男把攜帶國造步槍跟領取的彈藥進入廁所，期間不明原因意外走火，同袍聽聞槍響，前往察看，發現他中彈倒地，現場血跡斑斑，趕緊將人送醫，撿回一命。

潘男此舉觸法，被憲兵隊依法送辦，軍方以竊取、侵占軍用武器罪送辦；不過士林地檢署調查後，認為他領取槍彈是基於職務代理指示，主觀動機為自戕，並非將軍火據為己有，加上案發後，其餘槍彈已發還單位，不構成竊取侵占罪。

案件於近日偵結，檢方認為，潘男行為導致彈藥損壞，依觸犯陸海空軍刑法第58條第1項後段毀壞軍用彈藥罪，考量情節輕微，向法院建請適度量刑。

