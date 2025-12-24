雷達追蹤聖誕老人！美軍延續70年暖心故事

北美航太防衛司令部（NORAD）在平安夜啟動雷達追蹤耶誕老人。圖為軍職人員戴著耶誕帽，在科羅拉多州彼得森太空軍基地的行動中心接聽全球孩童的來電。（圖／翻攝自美國國防部）

[NOWnews今日新聞] 今（12月24日）晚上是一年一度的聖誕平安夜，相傳聖誕老人會在今晚為小朋友送上禮物。美軍北美防空司令部（NORAD）依傳統啟動年度任務，以雷達與衛星系統「追蹤聖誕老人」，官方網站將於台灣時間今晚7時啟動，孩童也可以撥打電話詢問聖誕老人最新行蹤。

五角大廈發布新聞稿，北美防空司令部（NORAD）將在聖誕夜啟動年度傳統任務，以雷達與衛星系統「追蹤耶誕老人」環遊世界。北美防空司令部的「耶誕老人行動中心」將於美國山區時間24日上午4時（台灣時間12月24日晚間7時）全面啟動，官方網站「war.gov」也會同時上線，讓全球民眾能即時掌握耶誕老人目前的位置。到美國時間午夜之前，孩童也可以撥打專線 877-446-6723，將由志工接聽並告知聖誕老人行蹤。

五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，這項行動不僅象徵節慶魔法，也展現NORAD成立70年來任務中溫馨、親民的一面，這項傳統最初是1955年，一名孩子想撥打百貨公司報紙廣告找聖誕老人，卻誤撥到NORAD的前身「大陸防空司令部」，當時的值班指揮官、空軍上校哈利．舒普（Harry Shoup）沒有戳破孩子的錯誤，反而順勢告訴他耶誕老人的「最新動向」，這個傳統任務也一直延續至今。

北美防空司令部指出，每年耶誕夜，都有超過1,000名美國與加拿大的現役軍人、國防部文職人員與當地志工，聚集在科羅拉多州科羅拉多泉的彼得森太空軍基地（NORAD總部），接聽來自世界各地、數以十萬計的來電，分享耶誕老人的行程。北美防空司令部發言人弗魯舍上校（Kelly Frushour）表示，全球非常多人在12月24日打電話來詢問，去年他們接了近40萬通電話，今年預期會接到更多

此外，挪威小鎮德勒巴克（Drobak）的聖誕老人官方郵局，每年也會在收到上萬封寄給聖誕老人的許願信。附設的商店販售許多聖誕老人玩偶。

