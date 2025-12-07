雷達鎖定具高度敵意 退役飛官：未獲命令不會輕啟火控

（中央社記者游凱翔台北7日電）日本自衛隊F-15疑遭共機鎖定（lock-on）。退役F-16種子教官黃揚德指出，鎖定是挑釁行為，因無法預測雙方下一步易擦槍走火；空軍飛官則強調，空軍是訓練有素群體，不會主動挑釁並升高情勢，相關應處方式均律定在交戰規則（ROE）中。

日本防衛省今天凌晨罕見召開臨時記者會，公布在日本近海航行的中國航空母艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，昨天兩度對日本自衛隊軍機雷達照射，這也是防衛省首次公布自衛隊機遭到中國軍機雷達照射。

日本軍事媒體解說，根據防衛省公布資料，這意味著自衛隊機遭到中國軍機雷達鎖定（lock-on）。 鎖定指的是在發射空對空飛彈前準備階段，將雷達從廣範圍搜尋模式，切換為對目標集中照射的瞄準模式。也就是說，防衛省說的「受雷達照射」非一般的搜索模式，而是瞄準模式的雷達照射。

退役空軍上校、F-16（block 20）戰機種子教官黃揚德接受中央社訪問指出，若未經過長官命令，飛行員不會輕易去「鎖定」，因為鎖定後則將火控資料解算給武器系統，下一階段就是「發射」，因此即便沒有發射，也是嚴重挑釁行為。

黃揚德提到，戰機遭到鎖定後，飛行員第一時間一定向上回報，有時會選擇脫離不要升高情勢；有時繼續保持航向並監控。總而言之，鎖定是很危險的行為，因為並不知道對方會怎麼反應，且更無法預測遭鎖定機的下一步反制措施，容易擦槍走火。

不願具名的空軍飛行員則告訴中央社記者，空軍飛官是訓練有素的群體，即便共機頻繁擾台，他服役迄今尚未接收到須鎖定共機的命令，因為若鎖定代表已經是準交戰狀態，相關應處方式均律定在「國軍常設交戰規定」（ROE）中，避免升高緊張情勢。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲提到，國際法中雖然沒有強制禁止鎖定，但這已被視為高度敵意的行為，且非中共第一次有相關行為，2013年1月間056型共艦就曾鎖定日本自衛艦，當時中共高層則「甩鍋」給第一線的艦長，聲稱非上級授意指使。

針對中國、日本關係是否持續升溫，蘇紫雲認為，雙邊即便不會有熱戰發生，但將會使日本更堅定的應對中國威脅，這對北京而言將得不償失。

蘇紫雲也提到，「雷達掃描、鎖定、傳送火控資料給武器系統、飛彈啟動、發射」為發射的大略步驟，被鎖定者可採取閃避作為或啟動電子干擾，若敵飛彈已離架則發射熱焰彈。（編輯：楊蘭軒）1141207