雷達鎖定敵意行為 易擦槍走火

解放軍去年舉行「聯合利劍-2024A」操演，我國防部釋出空軍F-16V戰機以狙擊手莢艙「標定」解放軍「殲-16」的畫面。（本報資料照片）

日本防衛大臣小泉進次郎指控，中共航母遼寧艦的殲15戰鬥機，近日以雷達照射日本自衛隊的F-15戰機；軍事專家盧德允說，這是敵意行為，很容易擦槍走火，通常戰機在空中遭遇都會極力避免。前空軍副司令張延廷則說，戰機開雷達鎖定，就會把信號傳給戰機掛載的空對空飛彈，對方戰機也會響起警報，代表大陸對日本軍事施壓強度增加。

據透露，中共戰機對台灰色侵擾，我戰機經常空中監控，兩岸戰機未曾傳出雷達鎖定事件。不過，去年大陸舉行「聯合利劍-2024A」演習後，我方首度秀出F-16V戰機使用AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定殲-16、轟6戰機的畫面。

張延廷解釋，這是「目標獲得」，不是雷達鎖定；他說，空軍都講術語「目獲」，但還不是鎖定，目標獲得只是「看到」、「發現」，目獲之後才會「鎖定」；之後就會把信號傳給戰機掛載的空對空飛彈，對方戰機也會響起警報。

張延廷指出，鎖定是靠雷達，雷達反射、信號傳回來才可鎖定，也就是都卜勒雷達打出去，遇到金屬會反射回來再鎖定；雷達原本是在搜索信號，如果變成鎖定信號，即是目標在哪，就鎖定哪裡。

張延廷強調，飛彈是半主動雷達導引，一定要把信號傳給飛彈，要鎖定才可把信號傳給飛彈。而AAQ-33狙擊手莢艙是光電感應，其實距離很遠，光電沒有回波，所以只是目標獲得，但沒有辦法鎖定。

另位空軍退將說，大陸打不過美國，但傷日本幾架戰機或軍艦，「教訓小弟給老大看」並非不可能。大陸機艦現在跟監日本機艦已是常態，不光只是灰色侵擾台海。他說，當大陸把航母與海空戰力在西太平洋一字排開，隊形未必非得是直的，若是橫的，那對付的就是日本，而非台灣。