雷達鎖定風波：RWR 能揭露的技術事實與中日看不見的攻防 / 魯云湘

魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）

日本防衛省近日指稱，中共海軍「遼寧號」艦載殲-15 在宮古以東公海上，兩度以火控雷達鎖定航空自衛隊 F-15J 戰機，引發亞太地區高度關注。北京方面則嚴正否認，反指日方戰機主動接近遼寧艦的訓練空域，並批評日本「炒作中國大陸威脅」。這類事件容易陷入政治詮釋，但在做出任何立場判斷之前，理解 RWR（雷達預警接收器）的技術能力才是分析起點。

若以美軍 F-15 與 F-16 廣泛使用的 AN/ALR-56 系列為標準，其核心功能並非僅提供模糊的威脅方向提示，而是能夠明確區分雷達運作模式，包括搜尋、追蹤、火控鎖定與導引訊號。現有公開資料明確記載，高脈衝重複頻率訊號或連續波，是火控雷達鎖定乃至飛彈導引的典型特徵，且 ALR-56M 能在密集電磁環境中可靠識別此類訊號。

BAE Systems 的官方文件也進一步證實，該系列 RWR 不僅能辨識威脅，還能錄存訊號，以供事後的軍事調查或外交抗議使用。換言之，「是否遭火控鎖定」對 RWR 而言並非模糊猜測，而是依據波形特徵進行的客觀判讀，誤將火控訊號判讀為一般雷達照射的機率相當有限。

日本航空自衛隊的 F-15J 雖採用國產 J/APR-4A/B 系列 RWR，而非美軍型 ALR-56，但兩者屬同級系統，同樣能辨識追蹤與鎖定波形，並可與日本自製的 J/ALQ-8 電子反制系統整合運作。因此，當防衛省正式抗議並指稱為「火控雷達鎖定」時，技術基礎並非空穴來風，而是建基於機載系統的特徵辨識結果。日方雖未公開紀錄，但基於電戰機密，軍方通常不會輕易釋出相關波形。

北京方面則堅定否認使用火控雷達，並強調當時殲-15 與航艦編隊均在進行例行訓練，是日方戰機接近、干擾其正常演練所致。由於中方同樣未公開自身航電或雷達紀錄，因此無從比對雙方的電子參數紀錄。這也意味著，目前外界所能接觸到的資訊，仍呈現敘事對立：日本強調遭鎖定，中國大陸則強調未鎖定，兩者皆未提供可供第三方檢視的電子訊號證據。

在此情況下，事件短期內難以由第三方加以驗證。軍機雷達與 RWR 訊號屬高度敏感資料，雙方不可能輕易公開；當時亦無美軍或其他國家的獨立監測資料可作比對。即便如此，從技術角度至少可以確認幾件事。第一，RWR 具備可靠的火控鎖定識別能力，其判讀基礎為客觀波形特徵，而非主觀推測。第二，誤報雖可能發生，但主要來自地面干擾或複雜環境，多見於某些長波段地面雷達，而非空對空火控雷達。第三，日方若選擇正式抗議，極可能掌握未公開的訊號紀錄；第四，中方否認亦可能基於外交考量，而非絕對能反證 RWR 無效。但即便 RWR 足以清楚辨識火控鎖定，當下情勢的判斷仍必須依賴完整態勢，而非單一訊號或片面資訊。

火控鎖定是否真實發生固然重要，但更值得關注的是，中日雙方對彼此軍事力量接觸行為的風險容忍度，正在逐步縮小。由於技術資料缺乏透明，這起事件在目前階段只能被歸類為「重大軍事外交爭議」，而非已透過技術證據確定真相的事件。一次空中火控鎖定的指控，其意涵遠比新聞標題更複雜：背後牽涉戰術行為準則、電戰系統能力、航空器接觸規範、交戰規則（ROE），以及雙方在區域敘事上的戰略需求。在更多資訊浮現之前，任何武斷的結論都過於倉促，唯有理解技術能力與行動邏輯，才是判讀此類事件的唯一可靠途徑。

本文對其中戰術與戰略意涵的推論，屬作者基於公開資料所做的分析。

