雷達門！解放軍反控日戰機跟監滋擾 「作賊喊捉賊」誤導輿論
大陸中心／程正邦報導
中日軍事摩擦升溫 雷達鎖定爭議成羅生門
中國遼寧艦航母編隊近日在太平洋的遠海訓練，讓中國與日本的外交衝突升級到軍事摩擦，日本防衛省６日指控解放軍遼寧艦起飛的殲-15 戰鬥機在沖繩本島東南公海空域，對日本航空自衛隊的 F-15 戰鬥機實施了雷達照射，並對中方提出強烈抗議。對此，中國國防部與海軍在今（7 日）稍早發布最新回應，措辭嚴厲地反控日方「惡意跟監滋擾」，並指責其「誤導輿論」。
中國防部怒批：日方「賊喊捉賊、倒打一耙」
中國國防部新聞發言人張曉剛在回應中明確指出：「中國遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，符合國際法和國際實踐。」他強調，中方訓練行動具有合法性。
張曉剛隨後將矛頭指向日方，痛批是日方對中方行動進行惡意跟監滋擾，並「多次派飛機衝闖中方劃設公布的演訓區」。更嚴重的是，日方在採取尋釁滋事行動後，竟還反過來誣指中方的正常操作，張曉剛嚴詞斥責：「純屬是賊喊捉賊、倒打一耙。」
張曉剛質問：「近來，日方在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，究竟意欲何為？」他警告，世人皆知日本若「重走軍國主義邪路，必將墜入萬劫不復深淵」。他敦促日方切實反思糾錯，徹底放棄任何不軌圖謀，不要站到中國人民和國際社會對立面越走越遠。
海軍證實遭抵近滋擾：嚴重影響中方訓練與安全
解放軍海軍新聞發言人王學猛亦於同日發聲明，證實遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域組織艦載戰鬥機飛行訓練，並事先公布了訓練海空域，並針對日方雷達鎖定的指控進行駁斥。
王學猛強調訓練期間，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，並嚴重危及飛行安全。王學猛指出，日方的有關炒作與事實完全不符，並嚴正要求日方立即停止污衊抹黑、嚴格約束一線行動。他強調，中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。
中國海軍艦隊進入澳北海域 日澳防長會談重申合作
由於中國艦隊已進入澳洲北部海域，專家推測可能再度環澳航行，澳洲國防軍正在密切監視其動向。日本防衛大臣小泉進次郎今天上午在東京與澳洲國防部長馬勒斯會談，向對方說明昨天發生的中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射一事。小泉表示，「對於中國此類行動，日本會以堅定且冷靜的方式應對，維護區域的和平與穩定」。
兩人在會中也討論防衛裝備合作等議題。澳洲海軍已經決定向三菱重工業公司採購11艘最上級（Mogami-class）巡防艦，藉此升級海軍艦隊。兩人確認將持續合作，推動於明年正式簽約。
更多三立新聞網報導
未熄火！台中夫妻超商購物秒遭竊車 他「倒車甩人」驚險畫面曝
台南女警開違停紅單 遭失控民眾持「斧頭」砍傷畫面曝光
不甩政治禁令？上海「壽司郎」新開門市人潮爆棚：排隊14小時
女性放屁「味覺衝擊」更強烈？ 研究揭驚人硫化氫濃度與大腦健康關聯
其他人也在看
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 23 小時前 ・ 166
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 173
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 183
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 42
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 19
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 1 天前 ・ 61
美國安戰略提台灣8次！綠委：印太核心支點
[NOWnews今日新聞]美國白宮公布美國總統川普第二任期的首份《國家安全戰略》（NSS），其中「台灣」被提及多達8次，無論在戰略、科技、軍事與供應鏈層面，皆被視為不可替代的重要夥伴。民進黨立委王定宇...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
賴清德認了「中華民國」！昔喊「總統當台灣國主人」劉世芳反應曝光
總統賴清德昨日表示，台灣已經是個主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，也是為了要團結台灣社會。對此，內政部長劉世芳今受訪，被問到過去曾說要總統當台灣國主人，怎樣看待賴清德的說法，她僅強調「我們就是台灣人」，國號叫做中華民國。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 17
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 10 小時前 ・ 1
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
國民黨131週年黨慶 盧秀燕籲團結霸氣喊「2026非贏不可」
【民眾網諸葛志一臺中報導】國民黨台中市黨部 7日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈 […]民眾日報 ・ 4 小時前 ・ 1
川普新版《國安戰略》高度重視台灣！要求日韓「調漲軍費」、明確將「防衛台灣」列為印太戰略最優先課題！
新版《國家安全戰略》，指出維持軍事優勢、避免台海爆發衝突，是美國印太政策最重要任務，美方將打造能在第一島鏈「任何地點」阻止侵略的軍力...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 1
中國艦艇東亞海域大部署 日防長：高度關注警戒｜#鏡新聞
日中緊張之際，中國在東亞海域，百艦齊發，海上軍力部署規模，創下歷來之最。對此，日本防衛大臣小泉進次郎，昨天（12/5）表示，日本高度關注並監視，中國的軍事行動。同一時間，日本常駐聯合國代表，再度致函，聯合國秘書長古特瑞斯，就中國常駐聯合國代表，二度要求日本首相，撤回涉台言論一事，表示該主張「與事實不符，日本無法接受」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「藍白委 v.s. 賴總統」國情報告喬不攏！張景森勸1模式協調：雙方有點禮貌
總統賴清德日前提出400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，於立法院程序委員會上遭藍白黨團聯手封殺、予以「暫緩列案」；藍白立委強調，賴清德必須至立法院以「即問即答」的方式進行國情報告，朝野協調至今未達共識。前政務委員張景森直言，賴政府、國會雙方若有溝通的誠意，建議「先有點禮貌」。張景森透過臉書發文指出，依憲法增修條文，立法院確實可以邀請總統來進行報告，......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 1
國民黨踐踏憲法無極限？律師重砲轟傅崐萁：世界最扯
針對1.25兆國防特別預算，在野立委提出要總統賴清德赴立法院國情報告，國民黨團總召傅崐萁稱，盼賴一本初衷，能到立院有問有答一問一答，讓民眾搞清楚為何要這麼多錢。律師黃帝穎今（6）日轟，傅崐萁此舉不只踐踏憲法更超越美國、法國，世界最扯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧反擊：台灣是法治國家
內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，遭到台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。對此，對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7）日表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上中國任何網站，但台灣也是法治國家，小紅書違反15項資安規範還「已讀不回」，政府當然要有所作為來處理。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
控遼寧艦戰機2度雷達照射自衛隊戰機 日方提出強烈抗議
在中日關係緊張之際，日本防衛省稱，6日下午，中國大陸的軍用戰機在沖繩島東南國際水域上空兩次用雷達間歇照射一架日本航空自衛隊戰鬥機。日防衛大臣小泉進次郎表示已向中方提出強烈抗議。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 3
成立北屯聯合服務處表態參選? 江啟臣沒鬆口
中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導台中市誰來選？民進黨徵召當籍立委何欣純投入明年2026台中市長選戰，已經積極跑行程備戰。而國民黨楊瓊瓔也率先表態將投入選戰，同黨的立法副院長江啟臣，則是動作頻頻，下午在台中北屯和立委黃健豪成立聯合服務處，被問到是不是準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
史上最危險 !? 美重大轉向 發布新國安戰略 全面遏制中國、歐洲挨罵了
[Newtalk新聞] 美國白宮於 12 月 5 日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向。新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 根據 X 帳號 @cskun1989 的分析，NSS-2025 首次在官方文件中全面否定過去 30 年的對華接觸政策。該帳號指出，文件稱美國過去試圖透過開放市場將中國納入國際規則體系的做法「徹底失敗」，反而促成中國經濟與國力增長，並將其力量用於自身利益。文件將中國定義為印太地區及全球經濟安全的核心競爭對手，指稱中國在低收入國家建立製造體系、透過「第三國出口」規避關稅，以及推動產業補貼和技術擴張，構成對美國的「系統性挑戰」。 新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521 分析指出，NSS-2025提出要「重設對華關係」，核心原則包括互惠、公平與供應鏈重構，並呼籲將核心科技產業回流美國。文件明確指出台灣是第一島鏈的最後防線，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3