雷達門！解放軍反控日戰機跟監滋擾 「作賊喊捉賊」誤導輿論

大陸中心／程正邦報導

中國「遼寧號」航空母艦近日執行遠航訓練，和日本自衛隊爆發衝突。（圖／翻攝自新華網）

中日軍事摩擦升溫 雷達鎖定爭議成羅生門

中國遼寧艦航母編隊近日在太平洋的遠海訓練，讓中國與日本的外交衝突升級到軍事摩擦，日本防衛省６日指控解放軍遼寧艦起飛的殲-15 戰鬥機在沖繩本島東南公海空域，對日本航空自衛隊的 F-15 戰鬥機實施了雷達照射，並對中方提出強烈抗議。對此，中國國防部與海軍在今（7 日）稍早發布最新回應，措辭嚴厲地反控日方「惡意跟監滋擾」，並指責其「誤導輿論」。

日本指控，遼寧號航母起飛的殲-15戰機用雷達照射鎖定日本的F-15戰鬥機。（資料照）

中國防部怒批：日方「賊喊捉賊、倒打一耙」

中國國防部新聞發言人張曉剛在回應中明確指出：「中國遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，符合國際法和國際實踐。」他強調，中方訓練行動具有合法性。

張曉剛隨後將矛頭指向日方，痛批是日方對中方行動進行惡意跟監滋擾，並「多次派飛機衝闖中方劃設公布的演訓區」。更嚴重的是，日方在採取尋釁滋事行動後，竟還反過來誣指中方的正常操作，張曉剛嚴詞斥責：「純屬是賊喊捉賊、倒打一耙。」

張曉剛質問：「近來，日方在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，究竟意欲何為？」他警告，世人皆知日本若「重走軍國主義邪路，必將墜入萬劫不復深淵」。他敦促日方切實反思糾錯，徹底放棄任何不軌圖謀，不要站到中國人民和國際社會對立面越走越遠。

中國國防部發言人張曉剛控日本戰鬥機跟監滋擾，「作賊喊捉賊」。（圖／翻攝自中國國防部官網）

海軍證實遭抵近滋擾：嚴重影響中方訓練與安全

解放軍海軍新聞發言人王學猛亦於同日發聲明，證實遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域組織艦載戰鬥機飛行訓練，並事先公布了訓練海空域，並針對日方雷達鎖定的指控進行駁斥。

王學猛強調訓練期間，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，並嚴重危及飛行安全。王學猛指出，日方的有關炒作與事實完全不符，並嚴正要求日方立即停止污衊抹黑、嚴格約束一線行動。他強調，中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。

面對中國威脅，日防相小泉進次郎（右）與澳洲國防部長重申軍事合作。（圖／翻攝自X平台 @shinjirokoiz）

中國海軍艦隊進入澳北海域 日澳防長會談重申合作

由於中國艦隊已進入澳洲北部海域，專家推測可能再度環澳航行，澳洲國防軍正在密切監視其動向。日本防衛大臣小泉進次郎今天上午在東京與澳洲國防部長馬勒斯會談，向對方說明昨天發生的中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射一事。小泉表示，「對於中國此類行動，日本會以堅定且冷靜的方式應對，維護區域的和平與穩定」。

兩人在會中也討論防衛裝備合作等議題。澳洲海軍已經決定向三菱重工業公司採購11艘最上級（Mogami-class）巡防艦，藉此升級海軍艦隊。兩人確認將持續合作，推動於明年正式簽約。

