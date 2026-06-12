雷雨轟炸還沒結束 吳德榮：西南季風影響到下週中

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週末至下週一天氣仍不穩定。（圖／黃耀徵攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，最新12日20時歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今（13）日滯留鋒位於台灣北部海面，各地天氣較前一日略有好轉，氣溫也將回升。不過受到西南季風影響，大氣環境仍不穩定，午後有機會出現強對流發展，民眾應留意雷擊、強陣風及瞬間強降雨等劇烈天氣現象。

氣溫方面，各地白天偏暖，預測北部約20至30度，中部23至32度，南部23至32度，東部21至33度。

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吳德榮表示，最新模式顯示，14日至15日（週日至下週一）滯留鋒將略為南移，並持續挾帶不穩定的西南季風環境。迎風面的西南部地區降雨機率較高，且有出現雷擊、強風及短時強降雨等劇烈天氣的風險，其他地區也不排除受到對流系統影響，民眾仍須提高警覺。

根據模擬結果，16日至18日（下週二至週四）滯留鋒將再度北移，天氣型態轉為上午至中午較為悶熱，午後對流發展明顯。其中16日及17日仍處於西南季風影響範圍內，西南部迎風面降雨機率偏高，各地午後則容易出現雷陣雨。至18日西南季風逐漸減弱，對流發展強度也有減弱趨勢。

展望後續天氣，19日至22日太平洋高壓將逐漸增強，台灣各地天氣趨於穩定，白天高溫炎熱，呈現盛夏型態，僅山區午後有局部短暫陣雨發生機會。

此外，最新模式也顯示，自下週三（17日）起，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展跡象。不過由於時間仍長，各國數值模式對後續發展及路徑預測存在差異，未來變化仍有待持續觀察。

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