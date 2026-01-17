雷霆回魂除心魔 快艇預言成真

先前爆冷接連輸給太陽與黃蜂的上季總冠軍雷霆，最近總算找回應有的王者風範，不只上周3戰全勝，且處5連勝，更在主場痛宰「剋星」馬刺21分雪恥；快艇則是延續驚奇之旅，尤其是總教練泰隆盧公開「放話」之後。

儘管先發中鋒哈藤史坦自從去年12月29日腿傷過後，至今都還沒出賽過，可是雷霆逐漸找回穩定狀態，關鍵除了亞歷山大、傑倫威廉斯與霍姆格倫3大球星表現，先前狀態失常的板凳陣容，也慢慢找回季初那種優質表現。

尤其是阿賈米契爾、卡森華勒斯、阿隆威金斯、卡魯索等人，最近逐漸表現回穩，且在關鍵時刻都能發揮各自作用；但以雷霆當前35勝7敗戰績來看，想要挑戰勇士在2015-16年球季所創的單季73勝紀錄已經相當困難。

廣告 廣告

自從泰隆盧在開季只拿6勝21敗之後放話，剩下的55場例行賽至少要拿35勝後，快艇的戰績隨即逐漸回升，目前戰績升到18勝23敗，上周更是4戰全勝，且處5連勝，再這樣強勢打下去，或許快艇遲早回到西區前8。

東區球隊上周幾乎最多只拿2連勝，原因出在目前東區前6強，最近都陷入一定程度的傷兵危機，包含活塞的康寧漢、塞爾提克的傑倫布朗、尼克的布朗生、暴龍的英格拉姆、魔術的法蘭茲華格納與薩克斯等主力都曾傷退。

反而目前暫居東區第5的七六人，難得出現全員健康狀態，包含馬克西、恩比德、保羅喬治等主力都可出賽，甚至傷停快兩個多月的烏布雷，也告傷癒回歸，卻因陣容好不容易到齊後，七六人輪替模式還需重新整合才行。