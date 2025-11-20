「雷霆影視基金」登場 《大濛》打頭陣、阮經天動作喜劇接力

柯煒林（左二）與方郁婷（右二）主演的《大濛》獲金馬獎11項提名。（牽猴子提供）

今年金馬獎11項入圍電影《大濛》幕後投資方之一「雷霆影視有限合夥」今（20日）揭曉團隊組成，由榮耀基金會董事長雷輝領軍，集結《周處除三害》監製李烈、黃江豐，以及將《返校》《咒》等國片推上億萬票房的牽猴子股份有限公司共同創辦人王師，四人共同攜手成立影視基金，以有限合夥形式支持並投資台灣內容，為產業注入一劑強心針。

不僅《大濛》，雷霆影視也均有參與投資阮經天主演的動作喜劇《阿茲海默警探》以及曾敬驊、雷嘉汭聯手演出的奇幻愛情片《樹人》，展現出該團隊在內容開發與製作實力上的企圖。

廣告 廣告

榮耀基金會董事長雷輝曾任宏碁副總經理，有30年的科技產業經驗，退休後積極投入文化產業的推動，成立榮耀基金會，孵化台灣原創音樂劇，近期更跨足影視領域，推動台灣文化產業走向國際。監製李烈打造過《艋舺》《返校》《周處除三害》等電影；黃江豐則曾製作《翻滾吧！阿信》《總舖師》《青春18×2 通往有你的旅程》。他們搭配牽猴子股份有限公司共同創辦人王師及總經理陳怡樺領軍的國片發行團隊，四方合作進軍市場。

阮經天（右）主演的《阿茲海默警探》正在拍攝中。（牽猴子提供）

李烈透露：「雷先生只有一個要求，這筆資金要投資的就是台灣內容！」《大濛》正是最佳代表，該片描寫民國40年代動盪時期，平凡人物在白色恐怖洪流下的勇氣與情感。另一部近期開鏡的電影《阿茲海默警探》，由日本導演Sabu執導，全片在台灣拍攝，講述阮經天飾演的傳奇刑警，因罹患早發性阿茲海默症，必須在記憶斷裂與偵查之間掙扎的動作喜劇。阮經天為此婉拒所有戲約，專心投入3個月的時間，接受柔道、鋼琴與舞蹈訓練。

曾敬驊與雷嘉汭主演的《樹人》則以山林奇幻愛情為題，講述能與植物對話的青年與擁有治癒失眠能力卻無法入眠的女子之間的相知相惜。為呈現真實山林氛圍，曾敬驊在開拍前親赴深山長住，每次都得花費4小時以上步行入林、斷絕手機聯繫。該片導演陳芯宜曾兩度獲威尼斯影展沉浸式競賽單元大獎，此次特邀坎城入圍攝影師納迪姆·卡爾森（Nadim Carlsen）掌鏡，預計赴法後製與調光。

李烈強調，「雷霆」未來的投資項目，除了要求兼具品質與市場潛力，也希望公司這幾年的國際合製經驗能更豐富項目內容，讓台灣電影不僅在地發光，更能航向國際。李烈透露：「我們的基金與眾不同之處在於，不僅提供資金支持，還提供專業知識與經驗，協助電影人從無到有開發他們的項目，即使在沒有劇本的階段也會給予支持。我們會從開發、製作一路跟進到行銷與發行。希望集結更多志同道合的專業與投資力量，共同打造第二、第三艘戰艦，帶領台灣內容揚帆遠航。」業知識與經驗，協助電影人從無到有開發他們的項目，即使在沒有劇本的階段也會給予支持。我們會從開發、製作一路跟進到行銷與發行。希望集結更多志同道合的專業與投資力量，共同打造第二、第三艘戰艦，帶領台灣內容揚帆遠航。」

更多鏡週刊報導

歐洲電影獎入圍揭曉 《情感的價值》領跑《穿越地獄之門》緊追

黑幫首腦驟逝卻沒人想接班 《誰想當老大》突破喜劇框架她笑到「臉都痛了」

捍衛同志片傳統 《眾生相》無碼全見金馬5項入圍