雷霆影視投資基金成立 投資阮經天、曾敬驊新作

（中央社記者王心妤台北20日電）雷霆影視投資基金由榮耀基金會董事長雷輝領軍，繼投資金馬獎入圍大贏家「大濛」後，今天宣布未來投資作品包含阮經天主演的「阿茲海默警探」及曾敬驊和雷嘉汭主演的「樹人」。

根據雷霆影視投資基金提供資料，雷輝曾任宏碁副總經理，明基電通策略長、總經理，有30年科技產業經驗，近期推動台灣文化產業。

團隊中的監製李烈曾打造出「艋舺」、「返校」、「周處除三害」等經典電影；黃江豐則以「翻滾吧！阿信」、「總舖師」證明製作實力，去年以「青春18×2 通往有你的旅程」開拓台日合製新格局，加上牽猴子股份有限公司共同創辦人王師等人組成。

李烈表示，雷輝的要求就是希望資金能投資台灣內容，就像「大濛」描述白色恐怖下的小人物故事；近期開鏡的電影「阿茲海默警探」由日本導演Sabu執導，全片在台灣拍攝，講述阮經天飾演的傳奇刑警，因罹患早發性阿茲海默症，必須在記憶斷裂與偵查之間掙扎的動作喜劇；「樹人」則是奇幻愛情故事，講述能與植物對話的青年與擁有治癒失眠能力卻無法入眠的女子之間的相知相惜，並由陳芯宜執導。

李烈表示，除了提供基金支持，也會提供經驗幫助影人從無到有開發作品，「我們會從開發、製作一路跟進到行銷與發行。希望集結更多志同道合的專業與投資力量，共同打造第二、第三艘戰艦，帶領台灣內容揚帆遠航。」（編輯：李亨山）1141120