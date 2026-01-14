雷霆復仇擊敗馬刺！SGA 狂轟 34 分 終結對戰三連敗

（記者許皓庭／綜合報導）奧克拉荷馬雷霆今（14）日在主場以 119 比 98 擊潰聖安東尼奧馬刺，不僅收下近期四連勝，更成功終結本賽季對戰馬刺的三連敗紀錄。雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場狂飆 34 分並送出平生涯新高的 4 次阻攻，率領球隊在第三節打出 40 比 24 的決定性攻勢，順利復仇「黑衫軍」。

本場賽事上半場雙方僵持不下，雷霆僅以 55 比 52 微幅領先進入休息室。易籃後，吉爾吉斯亞歷山大展現巨星價值，單節獨拿 15 分徹底撕裂對方防線，搭配二當家威廉斯（Jalen Williams）全場挹注 20 分的火力，雷霆一度取得 24 分的絕對領先。儘管馬刺在末節趁雷霆主力輪休時發動一波 14 比 2 的反撲，但吉爾吉斯亞歷山大重新上場後立刻穩住局勢，確保勝利入袋。

數據顯示，雷霆團隊投籃命中率高達 52%，顯著優於馬刺的 40%，成為勝負分野。除了吉爾吉斯亞歷山大的全能演出外，卡盧索（Alex Caruso）替補出發貢獻 13 分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）雖手感不佳僅得 8 分，但抓下 10 籃板並賞出 3 記阻攻，鞏固防守端優勢。反觀馬刺，以新秀卡瑟爾（Stephon Castle）繳出 20 分、8 助攻及 7 籃板表現最佳，溫班亞馬（Victor Wembanyama）則受制於對手包夾，僅進帳 17 分與 7 籃板。

溫班亞馬賽後表示，球隊在第三節防守潰堤後，局勢便難以挽回。吉爾吉斯亞歷山大則在受訪時強調，今晚的勝利並非為了塑造「世仇」關係，而是回歸球隊自我風格的展現。他提到，雷霆在過去幾次交手中確實落入下風，但全隊選擇在逆境中挖掘潛能，透過強化防守與溝通掌控比賽節奏，控制能掌控的細節。此役過後，雷霆穩坐西部龍頭寶座，並展現出在例行賽中強大的修正能力。

