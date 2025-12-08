雷霆猛轟打到冒煙！缺SGA照飆火力 橫掃爵士奪15連勝

（記者許皓庭／綜合報導）衛冕軍雷霆今（8）日作客鹽湖城，雖然主將吉爾吉斯–亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因左手肘滑囊炎缺陣，球隊仍以 131 比 101、30 分差痛擊爵士，豪取 15 連勝、開季戰績推進到 23 勝 1 敗。比賽中一度因籃框上方煙霧機突然啟動而短暫中斷，場邊霧氣瀰漫的畫面成為全場最突出的意外插曲。

圖／雷霆今（8）日雖然主將SGA因左手肘滑囊炎缺陣，球隊仍以 131 比 101、30 分差痛擊爵士，豪取 15 連勝。（翻攝 OKC THUNDER X）

這場比賽從首節便看出雙方節奏差異。爵士僅靠罰球短暫取得開場領先，隨後雷霆立即打出 13 比 0 的攻勢反超。雷霆多點開花，全場投籃命中率高達 58%，外線 42 投中 21 球，團隊火力完全壓過面臨傷兵困擾的爵士。

比賽進行到第二節時，正在準備罰球的霍姆葛倫（Chet Holmgren）突然被籃框上方冒出的煙霧包圍。由於白煙持續冒出，裁判決定暫停比賽，待現場人員排除狀況後才恢復進行。場邊播報員更輕鬆表示：「他真的把球場打到冒煙了。」這段插曲成為轉播與球迷討論焦點之一。

回到比賽內容，霍姆葛倫繳出 25 分、9 籃板的亮眼表現，不僅多次在攻防兩端展現優勢，也持續成為雷霆禁區的主要支柱。威廉斯（Jalen Williams）同樣取得 25 分並送出 8 助攻，利用擋拆與外線牽制有效撕裂爵士防線。替補的威金斯（Aaron Wiggins）則挹注 19 分，讓雷霆在主力缺陣的情況下仍保持團隊完整度。

儘管 SGA 本季首度因傷休戰，但雷霆在第二節一度將比分擴大到 40 分以上。快速轉換、球的流動以及外線開火，使球隊整場都維持高節奏，反映出其陣容深度與輪替穩定性。

爵士方面同樣受傷勢影響，包含主力馬卡南（Lauri Markkanen）未能上場，使球隊進攻端火力明顯不足。本場以菲利普科夫斯基（Kyle Filipowski）攻下 21 分、10 籃板為主；替補的克雷頓（Walter Clayton Jr.）與亨德里克斯（Taylor Hendricks）各拿 20 分，但無法扭轉比分落後的劣勢。

爵士近兩場首節合計失掉 86 分，防守問題成為球隊近期最大隱憂。在此役中，雷霆利用速度與空間拉扯持續找出外線空檔，也迫使爵士多次出現傳球與節奏上的失誤，全場共造成爵士 17 次失誤並轉換成 27 分。

至於造成短暫中斷的煙霧機故障，球館方面仍在調查原因。爵士接下來將展開客場賽程，回到主場是在 12 月 16 日對決獨行俠，預計有足夠時間檢修設備，避免類似狀況再次發生。

雷霆本季在年輕主力帶領下持續展現成熟球風，在缺少 MVP 熱門人選 SGA 的情況下仍大勝對手，再次凸顯球隊輪替深度與攻守平衡。隨著 15 連勝持續延伸，外界也關注雷霆是否有機會挑戰 NBA 單季 73 勝的歷史紀錄。

There’s a stoppage in play as the smoke machine behind the Thunder basket is going off during live action pic.twitter.com/9tGn9b5wgm — Andy Larsen (@andyblarsen) December 8, 2025

